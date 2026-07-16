Umoja Gibson, feliz de venir al Barça: “Será todo un privilegio”

Hay jugadores que llegan al Barça con una vitrina llena de títulos y con una trayectoria contrastada. Umoja Gibson (Waco, Texas, 1998), cuarto fichaje del Barça este temporada, pertenece a otra especie, la de los baloncestistas que han tenido que ganarse cada minuto y cada contrato a base de meter el balón por el aro. Y eso, en este Barça, no es precisamente una mala carta de presentación.

Porque el escolta estadounidense no viene a monopolizar posesiones ni a acaparar titulares. Más bien se trata de un jugador desconocido, pero que llega para hacer una de las cosas más difíciles del baloncesto: castigar desde el perímetro con una regularidad casi obsesiva. En una época en la que todos hablan de espacios, de 'spacing' y de abrir las defensas, Gibson es precisamente eso: espacio convertido en jugador.

No es casualidad que el Barça haya puesto los ojos en él. Durante las últimas temporadas, el equipo azulgrana ha vivido demasiadas noches en las que el aro parecía tener tapa. Ataques espesos, defensas rivales cerradas sobre la pintura y un porcentaje de triples incapaz de intimidar a nadie. En el baloncesto moderno, si no amenazas desde fuera, acabas jugando cuesta arriba. Gibson llega para cambiar esa percepción.

"Feliz de llegar al Barça"

Este estadounidense de 1,85 siente y 27 años, que tiene una oportunidad única de mostrar su facilidad para mirar al aro, y espera aprovecharla. "Quiero anunciaros mi felicidad por empezar un nuevo camino en mi carrera profesional", decía en un mensaje en las redes publicado por el Barça. "Será todo un privilegio poder jugar ante una afición tan apasionada y en un club con tanta historia y unos aficionados extraordinarios", decía el jugador, que cuenta con pasaporte búlgaro por lo que no ocupa plaza de extracomunitario.

Su irrupción definitiva ha llegado en el Cedevita Olimpija, donde se convirtió en uno de los nombres propios de la EuroCup. Mientras otros buscaban focos, él los encontraba a base de triples. Acabó la temporada entre los anotadores más fiables de la competición, demostrando que su muñeca podía marcar diferencias contra rivales del máximo nivel continental.

Ese ha sido su mejor aval. El Barça no ha fichado al Gibson universitario ni al jugador que recorría Estados Unidos intentando hacerse un hueco. Ha fichado al escolta que ha explotado en Europa, al que ha aprendido a leer el juego FIBA y al que ha demostrado que puede producir puntos sin necesidad de tener el balón constantemente en las manos.

Dejarse la piel

Umoja sabe que le llega una oportunidad única de hacerse un nombre en la máxima competición europea, pero para ello deberá mostrar en la pista lo que vale. "Solo quiero que sepáis que cada día que me ponga estos colores lo voy a dar todo, jugaré con el corazón y estoy preparado para hacer cosas especiales con mis compañeros. Tengo muchas ganas de veros pronto y dispuesto para empezar a trabajar. Vamos!", finalizaba su misiva.

De la Eurocup a la Euroliga, el salto es importante, naturalmente. La exigencia física aumenta, los defensores conceden mucho menos y cada posesión tiene un precio altísimo. Ahí deberá demostrar que su espectacular rendimiento en la EuroCup no fue un espejismo, sino el siguiente escalón de una carrera construida sin atajos.

No será el jugador franquicia del Barça porque llega sin hacer apenas ruido. Tampoco necesita serlo. Hay equipos que ganan por acumulación de estrellas y otros que encuentran piezas capaces de cambiar el equilibrio de una plantilla. Y Umoja llega con humildad pero con terribles ganas de triunfar de blaugrana. Buen comienzo para el tejano.