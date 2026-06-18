El último servicio de los pívots en el Barça de basket

Llegó el momento. El Barça de basket inicia este jueves las Finales de Liga Endesa, con el sueño de levantar el título y cerrar de la mejor manera una temporada muy complicada. Esta eliminatoria será el broche final de varios jugadores de la plantilla. Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, es decir, todos los pívots, no seguirán en la Ciudad Condal el próximo curso.

El primero de ellos, Jan Vesely, no solo se despedirá del que ha sido su club durante los cuatro años, sino que se retirará del baloncesto. A sus 36 años, finalizará una trayectoria llena de éxitos que le permitirán ser recordado como una leyenda de la Euroliga. El checo está acabando el curso en un gran nivel de forma, demostrando que hasta el último día va a ser competitivo como el que más.

"Desde que tomé la decisión de retirarme en marzo, estoy disfrutando cada minuto sobre la pista", reconoció el checo en uno de los partidos del Barça contra La Laguna Tenerife. En el segundo partido, fue el máximo anotador del equipo con 19 puntos y cuatro rebotes, recuperando su mejor versión después de un año en el que ha atravesado varias molestias físicas.

Jan Vesely fue clave en el segundo partido contra La Laguna Tenerife / FCB

"Hemos jugado toda la temporada para ganar un trofeo y hemos trabajado durante diez meses para estar en esta situación. Tenemos por delante los diez días más importantes de la temporada. Todos estamos emocionados y listos para jugar", aseguró en la previa. Vesely es uno de los jugadores más importantes del equipo, un líder tanto dentro como fuera del vestuario.

También será el último baile de Willy Hernangómez. El pívot español no ha logrado consolidarse en su etapa en Barcelona, la cual no será recordada por grandes actuaciones memorables. Tres años después, a sus 32 años, abandonará el club para probar suerte en Vitoria. Todo hace indicar que su próximo equipo será Baskonia, sustituyendo a Mamadi Diakité.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Youssoupha Fall, del mismo modo que Willy, pasará a la historia del Barça sin pena ni gloria. Sin embargo, en los últimos partidos, ha subido su nivel y ha permitido a Xavi Pascual ampliar su repertorio en ataque. El último mes en Liga Endesa ha sido muy regular en cuanto a capacidad anotadora y rebotadora, un factor será decisivo si se quiere competir contra Valencia Basket.

¿Y qué pívots vendrán?

Para sustituir a los pívots actuales, el Barça ya tiene cerrados a dos '5' para la próxima temporada, aunque no se anunciarán hasta que finalice la actual. Ellos son Moses Wright y Josh Nebo, dos jugadores con experiencia en la Euroliga, además de Olivier Nkamhoua, ala-pívot, procedente de Italia. La idea es fichar a un último pívot para cambiar los cromos de Vesely, Willy y Fall.

Todo listo para vivir unas Finales de gran emoción entre Valencia Basket y Barça. El conjunto 'taronja' parte con un ligero favoritismo, tanto por su rendimiento durante el año como por los resultados que ha logrado en Liga Endesa y Euroliga. Sin embargo, nadie puede dar por muerto al Barça de Xavi Pascual, que quiere despedirse de la mejor manera de la que es su casa.