UCAM Murcia - Barça: horario y dónde ver hoy por TV el partido del play-off de la Liga Endesa

UCAM Murcia y Barça disputan hoy 6 de junio el tercer y definitivo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. La eliminatoria regresa a tierras murcianas empatada a una victoria para cada equipo, así que las cuentas son claras: el que gane, avanzará a semifinales. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra UCAM Murcia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Xavi Pascual y sus jugadores contaron el pasado martes con el primer 'match-ball' para lograr el billete a 'semis'. Pero el conjunto de Sito Alonso conquistó el Palau imponiéndose por un ajustado 87-90. Un encuentro, en el que dos acciones arbitrales fueron protagonistas al final del encuentro, con un Jan Vesely al que le señalaron una falta en ataque en un bloqueo ofensivo, y luego una personal en defensa algo rigurosa en la siguiente acción.

Vesely aportó puntos en la primera mitad ante UCAM Murcia / FCB

Serie empatada a uno

El Barça tiene por delante un partido difícil en un escenario complicado, como es el Palacio de los Deportes de Murcia. Pero el pasado martes, el cuadro catalán firmó allí uno de los mejores encuentros de la temporada, logrando la victoria por un brillante 68-91.

Tiene, por tanto, el Barça, motivos para creer en que se puede volver a asaltar de nuevo el feudo de UCAM, y más teniendo en cuenta las dificultades de los murcianos en su pabellón en los partidos del play-off ACB: tan solo han logrado una victoria como locales en las eliminatorias por el título liguero. Fue en la temporada 15/16, en la que lograron batir al Real Madrid.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

UCAM, sin DeJulius

Un UCAM Murcia que contará con la ausencia destacada de su mejor jugador, un David DeJulius que en el tercer cuarto del segundo duelo ante el Barça, sufrió una lesión en su pie derecho. Tras las pruebas médicas, el club murciano informó que el jugador tiene roto el tercer metatarsiano, y que tras la operación, tendrá que estar de baja unos tres meses.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Barça. / ACB Photo/D. Grau

Por su parte, el Barça intentará avanzar de ronda en el play-off de la Liga Endesa para seguir con la esperanza de lograr el título. Un adiós prematuro conllevaría la certificación de que la sección azulgrana cierra la temporada sin títulos por tercer curso consecutivo.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE UCAM MURCIA

El partido entre UCAM Murcia y Barça de los cuartos de final del play-off de Liga Endesa se disputa en el Palacio de los Deportes de Murcia hoy sábado 6 de junio a partir de las 21 horas (CEST).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido del play-off de la Liga Endesa entre UCAM Murcia y Barça se podrá seguir en televisión a través de DAZN, Movistar y Esport 3.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.