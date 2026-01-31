UCAM Murcia - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 18 de la Liga Endesa

UCAM Murcia y Barça se enfrentan este domingo 1 de febrero en el Palacio de los Deportes de Murcia en la 18ª jornada de la Liga Endesa. Tras cerrar la primera vuelta de la ACB en tercera posición y garantizarse el billete para la Copa del Rey como cabeza de serie, el conjunto azulgrana busca arrancar la segunda parte de la campaña con una victoria ante uno de los equipos revelación del torneo. Una visita, al conjunto de Sito Alonso, que se antoja complicada, y contra el que se buscará la venganza tras la victoria de los murcianos en el Palau en el encuentro de la primera vuelta.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra UCAM Murcia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Gran primera vuelta ACB del Barça

El Barça vuelve a la ACB tras haber completado una primera vuelta claramente en línea ascendente. El tropiezo de la última jornada ante La Laguna Tenerife (82-89) no afectó al cuadro azulgrana en la tabla clasificatoria, de manera que cerró la primera mitad del curso en ACB en tercera posición con un buen balance de 12 victorias y cinco derrotas.

El Barça no pudo derrotar a La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana / EFE

Xavi Pascual y sus jugadores viajan a Murcia para cerrar una semana en la que también visitaron a Olympiacos. Tras lograr una impresionante remontada en el tercer cuarto, el cuadro catalán no pudo regresar a la capital catalana con triunfo, tras un último cuarto pésimo que les acabó condenando hasta el 87-75 final.

Los líderes del Barça en Liga Endesa

En Liga Endesa, Kevin Punter es el máximo anotador azulgrana con 12,5 puntos por partido, seguido de Nico Laprovittola (11,3) y Will Clyburn (11). El alero estadounidense regresa a la ACB tras superar una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

Delante, el Barça tendrá a un UCAM Murcia que arranca la segunda vuelta de la Liga Endesa en quinta posición, con un balance de 11 victorias y seis derrotas, un tropiezo más que el conjunto de Pascual. Tras un gran inicio de temporada en ACB, el equipo de Sito Alonso atraviesa un bache de resultados: han caído en cuatro de las últimas cinco jornadas ligueras, la última el pasado fin de semana en Málaga ante Unicaja por 92-88.

Los peligros de UCAM Murcia

David DeJulius (15,5) y Michael Forest (12,5) son los máximos anotadores del equipo de Alonso, pero el Barça también deberá vigilar a Dylan Ennis (11,5) y Davontae Cacok (10,3), que también son peligros del cuadro murciano.

Myles Cale y Dylan Ennis, en el Barça - UCAM Murcia de la primera vuelta / EFE

En el partido de la primera vuelta, UCAM Murcia asaltó el Palau por 78-81 en un encuentro en el que Cacok (20) y Forrest (19) fueron los máximos anotadores del equipo visitante, mientras que en el Barça, Tornike Shengelia se fue hasta los 21 puntos.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE UCAM MURCIA

El partido entre UCAM Murcia y Barça de la decimoctava jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palacio de los Deportes de Murcia este domingo 1 de febrero a partir de las 19:00h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre UCAM Murcia y Barça correspondiente a la decimoctava jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.