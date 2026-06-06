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UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el play-off de la Liga Endesa / EFE

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David Raurell

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa.

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