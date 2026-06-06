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Baloncesto
UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa
David Raurell
UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de Deportes de Murcia en el tercer y definitivo partido de cuartos de final de Liga Endesa.
2º CUARTO
¡Pascual para el partido!
Mate de Devontae Cacok, que revienta el aro y pone a UCAM a tan solo cuatro puntos. El técnico azulgrana reacciona solicitando tiempo muerto.
2º CUARTO
Cacok se da la vuelta y anota otra canasta más desde la pintura. UCAM ha conseguido reducir la desventaja de doce puntos hasta los cinco.
2º CUARTO
Segunda falta consecutiva que comete Willy Hernangómez. Pascual se desespera en la banda y decide cambiarlo por Fall.
2º CUARTO
Primeros minutos del partido para Willy Hernangómez. Se sienta Jan Vesely.
2º CUARTO
Acción de 2+1 para UCAM depsués que Cacok le sacara la falta al propio Shengelia
2º CUARTO
Toko Shengelia no falla desde la línea de tiros libres y anota dos puntos más para el Barça.
El georgiano eleva la ventaja azulgrana a los doce puntos.
2º CUARTO
Arranca el segundo cuarto
Se reanuda el partido con balón para el Barcelona
1r CUARTO
¡Final del primer cuarto!
El Barcelona lidera el marcador tras diez minutos frenéticos en Murcia (17-27)
1r CUARTO
Mate de Clyburn tras otra asistencia de Toko Shengelia. +10 para el Barça.
1r CUARTO
¡El Barça abre brecha con otro triple!
Canasta de tres para Tomas Satoransky sobre la bocina de posesión. Los de Xavi Pascual se ponen con +8 puntos y obligan a Sito Alonso a pedir tiempo muerto a falta de 49 segundos.
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