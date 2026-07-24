Tyrese Martin, el 'todoterreno' que llega para cambiar el paisaje blaugrana

Tyrese Martin no es de esos jugadores que necesitan que el balón pase constantemente por sus manos para sentirse importantes. Tampoco aterriza en Barcelona con la etiqueta de estrella mediática ni con un currículum europeo repleto de grandes noches. Su historia es otra.

La de un jugador que ha tenido que picar piedra para hacerse un hueco, que ha aprendido a convivir con la incertidumbre y que ha convertido la capacidad de adaptarse en una de sus principales virtudes. El nuevo fichaje del Barça de basket llega con ganas de demostrar que también hay espacio para los jugadores que se ganan cada minuto a base de trabajo.

Nacido en Greensboro, Carolina del Norte, Martin se formó en la Universidad de Connecticut, una de las grandes factorías del baloncesto estadounidense. Allí empezó a construir su identidad como jugador: físico, intensidad, capacidad para defender varias posiciones y una facilidad natural para correr la pista. No necesitaba ser el protagonista absoluto para dejar huella. Su trabajo aparecía en las estadísticas, pero también en todas aquellas acciones que no siempre quedan reflejadas en una hoja de anotación.

Salto a la NBA

Su paso por UConn le permitió dar el salto a la NBA. Fue elegido en el Draft de 2022 por los Golden State Warriors, aunque sus derechos fueron traspasados posteriormente a los Atlanta Hawks. En la liga estadounidense tuvo que recorrer el camino habitual de muchos jugadores que buscan consolidarse. Minutos intermitentes, contratos de corta duración y la obligación permanente de demostrar que merecía una nueva oportunidad.

Martin acabó encontrando su espacio en los Brooklyn Nets, donde pudo mostrar con mayor continuidad sus condiciones. Allí dejó claro que podía ser un jugador útil en ambos lados de la pista, capaz de defender con intensidad y aportar puntos sin necesidad de monopolizar el ataque. Un perfil que, en Europa, puede ganar todavía más valor.

Porque su llegada al Barça responde precisamente a esa búsqueda de equilibrio. El conjunto azulgrana incorpora músculo, energía y versatilidad. Martin puede actuar como escolta o alero, defender a jugadores exteriores de diferentes características y aportar presencia física en un equipo que necesita elevar su nivel de intensidad. Es uno de esos jugadores que pueden cambiar el ritmo de un partido sin que necesariamente tengan que anotar veinte puntos.

Basket de máxima exigencia

Su experiencia en la NBA también le ha permitido conocer de primera mano un baloncesto de máxima exigencia física. Ahora deberá afrontar un reto diferente. El baloncesto europeo exige lectura, disciplina táctica y capacidad para interpretar situaciones que se desarrollan a otra velocidad. La adaptación será una de las claves de su aventura azulgrana, aunque Martin llega con un perfil que invita al optimismo.

En los Brooklyn Nets cosehó sus mejores números en la NBA / BROOKLYN

En el Barça se encontrará, además, con un escenario completamente diferente al que ha vivido hasta ahora. El Barça no ficha únicamente jugadores para competir. Ficha jugadores para ganar. La presión será otra y cada partido tendrá una lectura distinta. Martin deberá entender rápidamente qué significa vestir una camiseta que exige competir por la Liga Endesa y llegar lejos en la Euroliga.

Pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que no le asustan los caminos complicados. Ha tenido que luchar por cada oportunidad y aprender a sobrevivir en un entorno donde nadie regala nada. Ahora tiene ante sí la posibilidad de dar un salto definitivo en su trayectoria.

Al servicio del equipo

El Barça espera encontrar en Tyrese Martin a ese jugador que suma cuando el equipo más lo necesita. El que defiende al mejor exterior rival. El que corre cuando hay espacios. El que pelea cada rebote. El que aparece en una esquina para castigar una ayuda defensiva. El que no protesta cuando el protagonismo es de otro, pero está preparado para asumirlo cuando llega su momento.

El nuevo jugador del Barça se formó en la Universidad de Connecticut / NCAA

No llega para ser el jugador que acapare todos los focos. Llega para hacer que el equipo funcione mejor. Y, en un Barça que busca construir una identidad competitiva, esa puede acabar siendo su mejor carta de presentación.

Tyrese Martin comienza ahora una nueva etapa. Barcelona será su primera gran experiencia europea y el Barça, su gran oportunidad para demostrar que aquel jugador que tuvo que abrirse camino a codazos en Estados Unidos también puede convertirse en una pieza importante en el baloncesto del Viejo Continente. El ‘obrero’ ya está aquí. Ahora toca descubrir hasta dónde puede llegar.