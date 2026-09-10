Tyrese Martin: "Vamos a salir ahí fuera a partirnos la cara por vosotros"

En el nuevo Barça eminentemente físico que dirigirá Aleksander Sekulic y que han creado entre Mario Bruno Fernández y Xevi Pujol, la figura de Tyrese Martin se presenta con un perfil diferencial. El estadounidense (Allentown, Pensilvania, 7 de marzo de 1999) llega para liderar al equipo en las tareas anotadoras.

Será la primera experiencia en Europa para un jugador capaz de actuar como escolta y como alero que ha disputado 122 partidos en la NBA, 97 de ellos en los Nets de Brooklyn a las órdenes de un Jordi Fernández para el que siempre tiene palabras muy cálidas. Ahora aterriza en España para ser una de las sensaciones de la temporada.

Tyrese Martin atendió a SPORT durante la estadía de pretemporada en Encamp y se mostró educado, seguro y muy ambicioso. A diferencia de otros, el norteamericano mira fijamente a la cara cuando explica sus argumentos. Habló de baloncesto, de su vida personal, de Estados Unidos, de sus ambiciones y... hasta de las desigualdades sociales.

¿Por qué el Barça?

Mmm… Entendí que la oportunidad tenía sentido y vi que este estilo de juego me puede ir muy bien, especialmente teniendo en cuenta que es mi primera vez jugando en Europa. También es una situación vital. No hay muchas ciudades en Europa en las que se pueda vivir como en Barcelona cuando encaras tu primer viaje cruzando el Atlántico.

¿Fue difícil tomar esta decisión?

En absoluto. Me encanta el baloncesto y no había jugado nunca en Europa, así que era algo que quería experimentar. Estoy en un gran club y eso es lo más importante. Hay mucho mundo fuera de la NBA y de Estados Unidos. Para mí es muy importante haber venido aquí y quiero aprovechar esta oportunidad a nivel deportivo y también a nivel personal.

Tyrese Martin, con SPORT en Encamp / DANI BARBEITO

¿Es cierto que llegó a trabajar en un almacén para ayudar a su familia?

Sí. Después del Covid fue una época muy dura en mi país. Mi madre no podía trabajar y había que pagar muchos recibos, así que decidí sacrificarme para ayudarla a ella y a mi familia (tiene tres hermanas pequeñas). Trabajé en un almacén empaquetando artículos y llevándolos a las casas de la gente durante unos meses hasta regresar al instituto después del verano.

Hizo toda su carrera en la costa Este, salvo su experiencia en los Hawks de Atlanta. ¿Fue para estar cerca de su familia?

No exactamente. Simplemente sucedió así. Mira, en la época de instituto tú puedes elegir a cuál ir, pero en la NBA no tienes esa capacidad de elección si no eres una gran estrella. Por eso estoy muy agradecido de que nunca tuve que alejarme demasiado de mi madre. Ahora es la primera vez, pero me he venido tranquilo, porque sé que están todos bien.

"Ciertas esferas de poder siguen ninguneando a la gente normal"

Usted se graduó en Sociología. ¿Tienen solución las desigualdades en Estados Unidos?

¿Sabes? Es un problema que se repite sin solución de continuidad. La gente lucha cada día por lo mismo, pero los años pasan y los problemas son los mismos. Ciertas esferas de poder siguen ninguneando a la gente normal, cosas que solamente salen a la luz cuando hay vídeos o fotos de por medio. Los poderosos pasan de estos problemas.

Fue una estrella en el instituto y en la universidad. ¿Cómo asumió que su futuro quizás no está en la NBA?

Pues la verdad es que no ha sido tan duro. Estoy orgulloso de lo que he hecho en el pasado y de estar aquí ahora. Sinceramente, creo que he hecho las cosas bien, y cuando se cierra una ventana, se abre otra.

Tyrese Martin, junto a Mohamed Dabone en un entrenamiento / DANI BARBEITO

Llega al Barça como uno de los fichajes estrella y ya ha dicho que está preparado para este rol…

Estoy completamente preparado. Cuando hablaba con Mario (Bruno Fernández), le decía, 'venga, claro, estoy listo'. Ahora hay que tener un poco de paciencia, porque es algo que no he hecho nunca en mi carrera. Así que estoy listo y estoy capacitado, pero sé que al principio me va a costar.

¿Qué tal le va con el míster?

Estupendamente. Es muy cercano y le encanta hablar con los jugadores. No le gusta imponer o marcar una dirección muy estricta. Nos ofrece un escenario para que nos desarrollemos y nos pide que el resultado funcione. Creo que vamos a tener una buena relación, estoy seguro.

Usted coincidió con Tosan Evbuomwan en los Brooklyn Nets. ¿Hablaron antes de venir?

Sí, claro. Cuando se enteró de que yo también fichaba por el Barça se puso muy contento. Somos bastante parecidos, nos llevamos muy bien y estamos deseando empezar a experimentar este baloncesto nuevo. No os imagináis la diferencia que supone el tener al lado a alguien que conoces cuando haces este gran cambio en su vida.

"Jordi Fernández ha sido un entrenador muy importante para mí a nivel deportivo y a nivel personal. Es un gran tipo"

¿Cómo le fue con Jordi Fernández? ¿Habló con él sobre el Barça?

Sí. Lo llamé cuando el fichaje se estaba gestando y antes de venirme. Quería que me explicase con sinceridad cómo es el Barça, qué hay alrededor del club y si creía que era una buena elección. Ha sido un entrenador muy importante para mí a nivel deportivo y a nivel personal. Nada más llegar a Barcelona me preguntó que cómo estaba e insistió en si necesitaba algo o si me podía ayudar en algo. Es un gran tipo. Cuando hablas de familia en el sentido amplio, familia es eso. Familia es la gente a la que le importas.

¿Es más un 'dos' (escolta) o un 'tres' (alero)?

¿Sabes? Esas dos posiciones son prácticamente lo mismo, al menos en el baloncesto que he jugado toda mi vida. Soy un jugador exterior y estoy cómodo en cualquiera de ellas. He jugado mucho de escolta, pero también mucho de alero. Si te gusta el baloncesto, lo importante es jugar en el lugar que sea y en la posición que sea.

Tyrese Martin llega al Barça con las ideas muy claras / DANI BARBEITO

¿Le gusta defender?

Sí, claro. Soy una persona muy competitiva y siempre llevo eso al máximo nivel. No quiero consentir que nadie me anote en la cara, me lo tomo como algo personal, como una cuestión de orgullo. Es una cuestión de amor propio. Para ser un jugador importante, también tienes que secar a tu par y asegurarte de que no huela el aro.

¿Este Barça tiene mimbres para luchar por los títulos?

Sí. Estamos empezando a construir un edificio e iremos hacia arriba con nuestro esfuerzo y con nuestro talento. Ahora lo más importante es tener paciencia. Siento que el camino hacia conseguir los objetivos va a ser largo, pero estamos preparados.

Acabe con un mensaje para la afición del Barça…

Ahora no parecemos un proyecto terminado y vamos a necesitar vuestro apoyo. Quizá esperéis que juguemos muy bien desde el primer día, pero nuestra meta no es estar a tope en septiembre. Nuestro objetivo es alcanzar ese máximo nivel en la primavera, cuando llegue la época de los play-offs y las finales. Venid a apoyarnos desde el principio y disfrutad con nosotros. ¡Vamos a salir ahí fuera a partirnos la cara por vosotros!