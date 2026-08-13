Tyrese Martin y Kevin Punter, la explosión ofensiva del Barça de Sekulic

El nuevo proyecto del basket blaugrana ha renovado por completo la plantilla con jugadores que llegan con hambre, piernas y capacidad para generar puntos, con uno de ellos destacando por encima del resto, Tyrese Martin. El estadounidense puede ser uno de los jugadores que tengan la habilidad de aportar puntos cada noche, y que contará con el apoyo de Kevin Punter. Este último ya conoce perfectamente el Palau y sabe qué hacer cuando el balón quema. El otro llega con la etiqueta de incógnita, pero también con un potencial ofensivo que invita a pensar en grande.

Punter es la certeza y Martin se presenta como la apuesta. Y juntos pueden convertirse en una de las principales fuentes de anotación de un equipo que necesita recuperar alegría, ritmo y personalidad después de tres temporadas sin títulos. El Barça que se está construyendo alrededor de Aleksander Sekulic quiere jugar más rápido, ser más físico y, sobre todo, tener más recursos para atacar.

El estadounidense de 27 años y 1,98 metros aterriza en Barcelona después de haber disputado 122 partidos en la NBA y otros 59 en la G-League. Atlanta Hawks, Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers aparecen en su currículum, pero es especialmente su etapa en Brooklyn la que permite entender qué puede aportar al Barça. En la temporada 2024-25 llegó a promediar 8,7 puntos, 3,7 rebotes y dos asistencias, demostrando que no es simplemente un especialista de esquina esperando un tiro abierto.

Tyrese Martin se ajusta al perfil de anotador que busca el Barça / NBA

Un todoterreno con puntos

Martin tiene físico, capacidad para correr la pista y una amenaza exterior que puede abrir mucho el campo. Puede jugar de escolta o alero, atacar desde el perímetro y aprovechar su potencia para llegar al aro. Su mejor versión en Estados Unidos también ha mostrado que puede asumir responsabilidades cuando el partido se atasca. Ahí está una de las claves de su llegada: el Barça no necesita únicamente un jugador que anote, sino alguien capaz de fabricar puntos cuando el ataque se queda sin ideas.

Y ahí aparece Punter. El escolta azulgrana es, probablemente, el jugador con mayor capacidad individual para romper un partido de toda la plantilla. Su renovación hasta 2028 ya fue una declaración de intenciones del club. Punter no es un complemento. Es uno de los pilares sobre los que se quiere levantar este nuevo Barça.

Kevin Punter sigue siendo un jugador ofensivo, totalmente fiable para el Barça / EFE

Su capacidad para generarse sus propios tiros, especialmente desde la media distancia y el triple, convierte cada posesión en una amenaza. En su primera temporada azulgrana fue el máximo anotador del equipo en Euroliga, con 17,1 puntos de media, 3,1 asistencias y un 40,9% desde la línea de tres. Números que explican por qué el Palau le convirtió rápidamente en uno de sus jugadores favoritos.

¿Son complementarios?

Pero la cuestión interesante no está solamente en sumar los puntos que pueda conseguir cada uno. Está en cómo pueden complementarse.

Punter necesita espacios. Martin puede proporcionárselos. Martin necesita que las defensas no puedan concentrarse permanentemente sobre él. Punter puede conseguirlo. Si el nuevo Barça logra que ambos coincidan en pista con suficientes amenazas alrededor, el perímetro azulgrana puede convertirse en un problema serio para cualquier defensa de Euroliga.

Tyrese Martin vivirá su primera experiencia europea y el Barça tendrá la oportunidad de disfrutar de su capacidad ofensiva / FCB

La llegada de Martin introduce además una dimensión física que el equipo necesitaba. Es un jugador capaz de ocupar varias posiciones, defender con intensidad y cargar el rebote desde el exterior. Y eso permite que sus minutos no dependan exclusivamente de que tenga una buena noche en el tiro. Puede aportar aunque no entren los triples.

La adaptación, la única incógnita

El reto será adaptar todo ese talento al baloncesto europeo. Martin nunca ha jugado en Europa y deberá acostumbrarse a un juego más táctico, a defensas que castigan cada error y a un calendario en el que cada posesión tiene un valor extraordinario. También tendrá que descubrir que en el Barça no basta con tener capacidad para anotar: hay que interpretar el juego, compartir el balón y entender cuándo acelerar y cuándo parar.

Pero precisamente ahí puede estar el atractivo de esta apuesta. El nuevo Barça ha decidido correr riesgos. Ha cambiado veteranía por juventud, nombres por potencial y experiencia europea por hambre. Martin encaja perfectamente en ese retrato. No llega con el cartel de estrella consagrada, sino con la posibilidad de convertirse en una.

Y mientras Martin descubre Europa, Punter será el faro. El jugador al que acudir cuando el partido necesite una canasta imposible, cuando el rival cierre todos los caminos o cuando el marcador entre en esos últimos minutos en los que solo sobreviven los jugadores capaces de convivir con la presión.

Y si ambos encuentran la química adecuada, el nuevo Barça puede tener algo que hacía tiempo que se echaba de menos en el Palau: una pareja exterior capaz de convertir cualquier partido en una explosión ofensiva.