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Tyrese Martin, el faro del Barça desde el primer día

"Estoy convencido de que puedo ejercer de líder", recalcó muy convencido el estadounidense a los medios de club

Tyrese Martin: "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder"

Tyrese Martin: "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder"

Tyrese Martin: "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder" / FC BARCELONA

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David Rubio

David Rubio

Tyrese Martin no es un fichaje más. El Barça apostó fuerte por el jugador nacido hace 27 años en Allentown (Pensilvania) para que sea uno de los líderes de un equipo plagado de novedades, al igual que hizo con Justin Robinson (Paris Basketball) para el puesto de base y con Moses Wright para el de pívot, aunque su llegada se frustró y aún prosigue la búsqueda de ese perfil.

Con 59 partidos en la Liga de Desarrollo (G-League) y 122 en la NBA divididos entre Atlanta Hawks (16), Brooklyn Nets (97) y Philadelphia 76ers (9) en los que promedió 6,8 puntos, 2,8 puntos y 1,7 asistencias, el exterior sorprendió en las negociaciones por el convencimiento en su capacidad para aportar muchas cosas al equipo en su primera experiencia fuera de Estados Unidos.

Los primeros días de Martin en el Barça han supuesto la confirmación de estas buenas sensaciones y de que su fichaje podría ser un acierto total. "Estoy seguro de que puedo ejercer de líder y desarrollar este rol, haciendo lo que sé hacer en la pista", comentó la nueva estrella azulgrana a los medios del club.

Tyrese Martin, esta semana en el Palau

Tyrese Martin, esta semana en el Palau / FCB

"Estoy muy bien, agradecido y muy ilusionado. Con ganas de jugar duro y de competir para el equipo y para la afición", insistió el alero estadounidense de 1,98 metros y capaz también de actuar como escolta. La idea del club y del propio Aleksander Sekulic es que sea un jugador clave por su perfil físico y por su capacidad anotadora, tanto en penetración como en tiro tras bloqueo.

En el recuerdo aún queda su exhibición el 27 de noviembre de 2024 en la victoria de los Nets por 117-127 en la pista de Phoenix Suns, cuando fue el mejor escudero para el alemán Denis Schröder (29 puntos) para anotar 30 puntos con una espectacular serie de 8/10 en triples. En sus dos temporadas en Brooklyn estuvo en torno al 34% en triples y allí la línea está más lejos.

"Somos un equipo joven, competitivo, que quiere jugar con dureza, de forma rápida, con capacidad para anotar muchos triples y con un estilo de estas características", insiste un Tyrese Martin que está muy acostumbrado a ese estilo tan físico que ha poblado y ha terminado conquistando la Liga Endesa y, sobre todo, la Euroliga.

Kevin Punter ya se entrena con el Barça

Kevin Punter ya se entrena con el Barça / FCB

"Tenemos muchos jugadores nuevos y lo primero será que empecemos a conocernos bien y para jugar todos juntos como un equipo en la pista. Somos jugadores con experiencia y debemos aprovecharlo para sacar ventaja", concluyó el estadounidense en unas declaraciones que invitan mucho al optimismo.

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Con Kevin Punter ya de regreso en Barcelona tras recibir un permiso del club después de un varias semanas de rumores sobre su posible marcha, el primer partido para empezar a disfrutar de Tyrese Martin con el Barça es el domingo 6 de septiembre a las 12.30 horas contra el MoraBanc Andorra para poner punto y final a la tradicional estadía veraniega de pretemporada en el Comú d'Encamp.

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