Baloncesto
Tyrese Martin se exhibe junto al exazulgrana Myles Cale antes de incorporarse al Barça
El nuevo alero azulgrana está siendo uno de los jugadores más destacados en el memorial Rumph Classic
Danny Rump fue un joven estudiante cuyo sueño era triunfar en el baloncesto. Nacido en Philadelphia el 15 de julio de 1983, Rumph pasó por los institutos de Parkway Center City Middle College y al Maine Central Institute antes de firmar por la Universidad de Western Kentucky.
Pocos años después (2005) y tras haber participado en un par de partidos amistosos, Rumo cayó desplomado al suelo y nada se pudo hacer por salvar su vida. Murió a causa de una miocardiopatía. Desde entonces, cada verano se lleva a cabo en su Philadelphia natal un torneo en su honor.
Martin y Cale, juntos en un torneo veraniego
Son varios, los rostros conocidos que están participando este año, y entre ellos se encuentra el de Tyrese Martin. El flamante fichaje del Barça forma parte del equipo 'TBB', en el que curiosamente está jugando junto a Myles Cale.
No coincidirán en el Palau, ya que el de Middletown no seguirá en Barcelona tras un único curso vistiendo la camiseta azulgrana. De momento, Cale no tiene equipo para la próxima temporada.
Martin y Cale avanzan favorablemente en el torneo y esta próxima madrugada (02h CEST), jugarán la final ante el 'Rumph Center', en el que se encuentra el NBA De'Andre Hunter, y en el que también viene destacando Donta Scott, que juega en el Nanterre francés.
Actuaciones muy destacadas
Hasta el momento, Martin está siendo uno de los grandes nombres del torneo. Promedia 21 puntos y 11 rebotes por partido, unos números que prácticamente calcó en 'semis' para lograr la victoria por 66-64 ante el 'DevelopNow'. Fue suya la canasta con la que 'TBB' accedió a la final, para alegría de todos sus compañeros. Cale también tuvo una actuación destacada, con 15 tantos, 13 de ellos en la primera parte.
Martin está demostrando que va sobrado de calidad. El estadounidense aspira a ser uno de los fichajes más destacados en el viejo continente de cara a la próxima temporada. En el Barça se frotan las manos, si bien es cierto que, a diferencia del resto de fichajes, tan solo le han podido firmar un único año de contrato.
Uno de los fichajes más esperados
El 24 de agosto, Martin será uno de los integrantes del nuevo Barça 26/27 que pasará los reconocimientos médicos en el arranque de la pretemporada. Por delante, unos primeros días de trabajo en la Ciutat Esportiva que terminarán en Encamp como previa de la disputa de los primeros dos títulos del curso: la Lliga Catalana y la Supercopa Endesa.
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