Tyrese Martin activa el modo 'MVP' y el Barça ya se frota las manos con su fichaje

Tyrese Martin sigue dando motivos para que la afición del Barça se ilusione con su fichaje. El alero estadounidense es una de las nueve caras confirmadas hasta el momento para el próximo curso. Junto a Stanley Umude y Joel Parra integrará una renovada posición de '3' en la que el gran objetivo es mejorar las prestaciones que ofrecieron Will Clyburn y Myles Cale la pasada campaña.

Estos días, Martin ha estado disputando el Memorial Rumph Classic, un torneo de baloncesto que se juega cada verano para recordar la figura de Danny Rumph, un joven estudiante cuyo sueño era triunfar en el baloncesto. Nacido en Philadelphia el 15 de julio de 1983, Rumph pasó por los institutos de Parkway Center City Middle College y al Maine Central Institute antes de firmar por la Universidad de Western Kentucky.

Pocos años después (2005) y tras haber participado en un par de partidos amistosos, Rumph cayó desplomado al suelo y nada se pudo hacer por salvar su vida. Murió a causa de una miocardiopatía. Desde entonces, cada verano se lleva a cabo en su Philadelphia natal un torneo en su honor.

Grandes sensaciones de Martin

En la edición de este 2026, Martin llegó a la final promediando 21 puntos y 11 rebotes por duelo. En el partido por el título se citaron contra el equipo 'Rumph Center', y el nuevo alero azulgrana volvió a demostrar que va sobrado de calidad y de puntos.

Tyrese Martin demostró que va sobrado de calidad / Rumph Classic

Martin se fue hasta los 33 puntos, 14 rebotes y tres asistencias, convirtiendo cuatro triples que resultaron decisivos para la ajustada victoria por 101-103. El ACB Darrun Hilliard, compañero del azulgrana en el equipo, también cuajó una buena final (21 tantos), mientras que el exterior de los Phoenix Suns, Collin Gillespie, se fue hasta los 19.

El exazulgrana Myles Cale, que todavía no tiene equipo para la próxima temporada tras finalizar su vinculación con el Barça, también formó parte del 'TBB', equipo de Martin, anotando seis puntos en la final. Tras la victoria final, Martin fue elegido 'MVP' del torneo después de terminar promediando 23,4 puntos y 11,6 rebotes por duelo. En el pasado, jugadores de la talla de James Harden, Jayson Tatum, John Wall o Jalen Brunson disputaron el Rumph Classic.

Tyrese Martin fue nombrado 'MVP' del Rumph Classic / Rumph Classic

Martin está dejando claro que tiene calidad de sobra. El estadounidense se postula como uno de los fichajes más destacados del baloncesto europeo de cara a la próxima temporada. En el Barça están encantados con su incorporación, aunque, a diferencia del resto de refuerzos, el club azulgrana solo ha podido atarle por una temporada.

Tyrese Martin, uno de los fichajes más esperados en el Barça / Rumph Classic

Le esperan con los brazos abiertos

El próximo 24 de agosto, Martin será uno de los jugadores del nuevo Barça 26/27 que se someterá a los reconocimientos médicos que marcarán el inicio de la pretemporada. Después llegarán los primeros días de trabajo en la Ciutat Esportiva, antes de poner rumbo a Encamp para preparar la disputa de los dos primeros títulos del curso: la Lliga Catalana y la Supercopa Endesa.