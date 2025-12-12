Tyler Dorsey, la gran amenaza exterior para para el Barça de Xavi Pascual

Barça y Olympiacos se ven las caras este viernes (20:30 h) en un choque de trenes en el Palau Blaugrana. Ambos equipos están separados por una victoria, aunque los griegos han jugado un partido menos, tras suspenderse su compromiso ante Fenerbahçe la pasada semana.

En el banquillo también se vivirá un bonito duelo: Xavi Pascual contra Georgios Bartzokas. El veterano técnico griego volverá al Palau, tras entrenar al conjunto azulgrana durante la temporada 2016-17, y se reencontrará con Pascual, a quien reemplazó en el cargo hace casi una década.

Olympiacos, un equipo repleto de talento

El equipo de El Pireo cuenta con un elenco de estrellas importante, que le coloca entre las mejores plantillas de la competición. Nombres como Sasha Vezenkov, Evan Fournier o Nikola Milutinov son algunos de los más destacados de la nómina griega. Sin embargo, un jugador que está siendo absolutamente capital para Bartzokas, y que ha protagonizado un cambio radical es Tyler Dorsey.

El "22" del Olympiacos está viviendo su séptima temporada en la Euroliga, habiendo jugado en Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe y el conjunto griego. Por lo tanto, su experiencia en la máxima competición continental está fuera de toda duda, de hecho, es un jugador más que contrastado en el viejo continente. Lo que resulta ser una sorpresa para todo el mundo es el giro de 180 grados en su rendimiento: de su peor nivel a su 'prime', en tan solo unos meses.

Dorsey acabó la pasada temporada con un total de 66 puntos en 20 partidos, sus peores números en toda su carrera en Euroliga. Luego llegó el verano y fue convocado para disputar el Eurobasket con la selección griega, bajo las órdenes de Vassilis Spanoulis. Ahí se pudieron apreciar los primeros indicios de mejora: Dorsey fue un hombre importante para la selección helena (12,6 puntos por partido), completando su mejor actuación contra España.

Sin embargo, nadie imaginaba que empezaría la presente temporada de Euroliga de la forma que lo ha hecho. Dorsey es actualmente el sexto máximo anotador de la competición, con 17,8 puntos por noche. Para ponerlo en perspectiva, ya ha anotado más del triple que en el último curso entero, y todavía estamos en diciembre. En los minutos jugados también se refleja una diferencia abismal: en la 2024-25 disputó un total de 202 minutos, y actualmente ya está en 365, promediando más de 28 por encuentro con un pleno en titularidades.

Está siendo la gran referencia ofensiva de uno de los grandes candidatos a hacerse con el título en mayo de 2026, por lo que el Barça deberá tenerle lo más controlado posible si quiere tener opciones reales de apuntarse la victoria.