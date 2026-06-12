Txus Vidorreta ya ‘calienta’ el tercer encuentro ante el Barça

El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, no da nunca tregua a los colegiados y más si considera que su equipo sale claramente perjudicado en sus decisiones, como cree que sucedió en los dos primeros partidos de la serie en el Palau, y especialmente el segundo.

El técnico vasco (Bilbao, 1966) acabó expulsado en el segundo encuentro después de mostrar su malestar con los colegiados a los que estuvo constantemente ‘comiedo’ la oreja con decisiones que consideró que beneficiaron especialmente al Barça y fijándose especialmente en la ‘bula’ de Youssoupha Fall en la zona y el desequilibrio en el lanzamiento de tiros libres, muy favorable al Barça.

Un par de técnicas acabaron con Vidorreta en el vestuario antes de tiempo, no sin antes mostrar su ‘cabreo’ con los árbitros, muy conscientes que no le había gustado nada algunas de sus decisiones, y que le llevaron a mostrarle dos técnicas y expulsarlo y quizá empezaba a mediatizar el arbitraje que le espera en el Santiago Martín, que seguro espera sea mucho más favorable.

El técnico abandonó el Palau no sin antes mostrar todo su cabreo con los colegiados / DANI BARBEITO

Tensión extrema

Una tensión extrema con los árbitros, algo que acostumbra a realizar el técnico vasco cuando cree que el partido descarrila, y encuentra en los colegiados una manera de hacer reaccionar a los suyos, que en este caso no sucedió para llevarse un 0-2 en la eliminatoria que les lleva al borde de la eliminación.

Vidorreta fue descalificado por mostrar ostensiblemente su desacuerdo con los colegiados en el desequilibrio en faltas entre ambos equipos. "Hemos tenido una reacción muy positiva tras el descanso, con un tercer y, sobre todo, un último cuarto sensacional, pero es verdad que el 5-1 en faltas nos ha condicionado especialmente por lo ocurrido con Marce, que ha perdido un balón delante del banquillo y en la cara del árbitro principal, que para mí era una falta clara, y para Marce también, y no se ha señalado", dijo.

Vidorreta no dejó de abroncar a los colegiados, que ya tuvieron bastante paciencia antes de expulsarlo / DANI BARBEITO

Txus Vidorreta aclararó que no le habían señalado tres técnicas, sino dos -el límite-. "La última falta técnica que me han pitado ha sido mi segunda, no la tercera. Era la tercera de equipo porque la primera se la habían pitado a Jaime Fernández, que debe medir 2,20 y es muy fácil verle protestar. Durante todo el partido, cuando nosotros estábamos abajo en el marcador, había más posibilidades de que pudiéramos tener alguna opción. Cuando estábamos igualados, ha sido más difícil", lamentó el entrenador.

'Bula' con Fall

La afición culé catalogó de 'llorón' al técnico mientras abandonaba el Palau en el segundo encuentro / DANI BARBEITO

Sobre la batalla perdida en el rebote, también tuvo claro el motivo con la mira puesta en Youssoupha Fall. "No podemos sacar de la zona de rebote a un jugador de 2,20 como Fall si tiene la fortuna de que le tratan como a otros jugadores de esa estatura que conocemos en la Liga, y a los que os enfrentáis mucho (por Edy Tavares), y nunca hacen tres segundos”, dijo en tono mordaz.

“Es imposible. A Kevin Yebo le han señalado tres faltas en seis minutos. Esa batalla la damos por perdida, pero lucharemos por hacer un partido igual de bueno. No sé con qué jugadores ni con cuánta energía", acabó Vidorreta, con la mirada en el tercer duelo de este sábado dónde se juegan la vida en el tercer partido.