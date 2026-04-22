Tranquilidad en el Barça con Willy Hernangómez

El Barça sacó adelante el primer partido de play-in de la Euroliga. Los de Xavi Pascual vencieron en casa a Estrella Roja (80-72) y sueñan con una victoria a domicilio ante el Mónaco y estar en los playoffs de la competición. En un partido redondo de muchos jugadores del cuadro blaugrana, uno que estuvo especialmente inspirado fue Willy Hernangómez, sobre todo en el segundo cuarto.

El pívot español firmó unos buenos minutos en el Palau, con siete puntos seguidos en el segundo cuarto que evitaron la reacción de Estrella Roja. Los serbios se habían colocado a cinco puntos con un triple de Jared Butler, pero Willy sacó su mejor versión para volver a lanzar al Barça hacia la victoria. Sin embargo, en una acción fortuita, se hizo daño en la rodilla.

Willy Hernangómez, ante Estrella Roja / Dani Barbeito

Joel Parra cayó encima de Willy, el cual tuvo que ser atendido y masajeado en el banquillo. No tuvo continuidad durante el partido y uno de los motivos podría ser el dolor en la rodilla. Incluso Xavi Pascual elogió en rueda de prensa el trabajo del español, para después mandar un mensaje positivo hacia toda la plantilla.

"Los jugadores se lo han pasado bien en la pista, se han pasado bien el balón y han disfrutado en pista. Son el mejor equipo en defensa del cinco contra cinco; queríamos jugar con mucho ritmo, hemos ido a eso y nos ha salido muy bien: el equipo casi nunca ha parado. Los jugadores no fallarán en cuanto a energía. Hay que controlar las emociones y, cuando el equipo está así, se puede ir a los pequeños detalles. Estoy muy orgulloso de los jugadores, se han merecido la victoria y he sentido que merecían vestir la camiseta del Barça", dijo Pascual.

Kevin Punter anotó 27 puntos en la última visita a Mónaco / EFE

El técnico de Gavà querrá a todos los jugadores disponibles para el partido contra el Mónaco. Y parece que va a ser así. Según ha podido saber 'SPORT', el dolor en la rodilla no ha ido más allá y debería entrenarse mañana con normalidad y viajar al Principado, donde se decidirá a partido único quién será el rival de Olympiacos en los playoffs.

La importancia de los pívots

Será crucial que el Barça cuente con una buena versión de sus pívots para el partido. En el último choque en el Principado, que se produjo hace apenas dos semanas, Willy contribuyó en ataque con ocho puntos. Ante Estrella Roja, Clyburn y Punter se marcaron un gran partido, pero tener soluciones en la pintura en caso de falta de acierto será crucial para controlar cualquier escenario.

El futuro del equipo de Pascual pasa por el resultado de este viernes y el Barça podrá contar con la plantilla al completo, excepto con Nico Laprovittola. El argentino sigue su proceso de recuperación y será la única baja para un duelo de titanes. Eso sí, la recompensa de llegar a los playoffs será enfrentarse al mejor equipo de la competición durante la temporada regular... y además con el factor pista en contra.