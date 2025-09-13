El trámite imprescindible para que Dabone juegue con el Barça

Mohamed Dabone ya sabe lo que es vestir la camiseta del primer equipo del Barça. Lo hizo este pasado 12 de septiembre con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días, en un partido amistoso ante el Bàsquet Girona.

La puesta en escena del '40' azulgrana fue positiva, con un Dabone valiente en el tiro (intentó dos triples), y exhibiendo alguna de las cualidades mostradas en la base azulgrana, como su potencia cerca del aro: no dudó en machacar a dos manos un rebote ofensivo. En casi 10 minutos de juego, el de Burkina Faso aportó cuatro puntos y tres rebotes.

Las palabras de Peñarroya sobre Dabone

"Es un chico que nos está ayudando, que tiene un revuelo muy grande porque con la edad que tiene es una cosa diferente, pero calma. Todavía no está ni empezando su carrera, le falta mucho, está muy verde. Tiene buena actitud y es evidente que es un jugador diferente. No esperéis que Dabone tenga que solucionar ningún problema de la primera plantilla del Barça. A partir de aquí, los procesos son naturales y ya veremos, pero es un jugador muy joven", comentó Joan Peñarroya tras el partido ante el Girona a los periodistas desplazados a Platja d'Aro.

El próximo 21 de octubre, Dabone cumplirá 14 años. Por aquel entonces, el Barça ya llevará casi un mes de competición oficial entre Liga Endesa y Euroliga, y quedará por ver si antes de que sople las velas, debuta de manera oficial con el primer equipo. Para ello, la entidad azulgrana ya trabaja en completar todos los trámites para que, a nivel legal, sea posible contar con el joven jugador en ambas competiciones.

Dabone mostró su felicidad por debutar con la camiseta del Barça / FCB

Las gestiones del Barça con el CSD

La normativa especifica que los jugadores que participan tanto en la ACB como en la Euroliga no pueden ser menores de 16 años, la edad mínima para poder trabajar en España. Para que Dabone pueda jugar con el senior azulgrana, el club necesita un permiso laboral para el jugador, que le autorice a poder participar en ambas competiciones. En este sentido, el Barça ya ha enviado la documentación y el papeleo necesario al Consejo Superior de Deportes (CSD), y ahora se espera una respuesta por parte del organismo.

Pese a esa limitación en la edad (16), en el Barça confían en que la jurisprudencia en otros casos les beneficie. No hay que olvidar que jugadores como Bassala Bagayoko (14 años y 7 meses), Ricky Rubio (14 años y 11 meses), Ángel Rebolo (15 años y 3 meses) y Carlos Alocén (15 años y 10 meses) debutaron antes de cumplir 16 años, de manera que existen varios precedentes para pensar en que el Barça no tendrá problemas en conseguir el permiso para que Dabone pueda jugar con el primer equipo.

Bagayoko debutó en la ACB con 14 años, 7 meses y 15 días / ACB

Cerca del debut el curso anterior

De hecho, y tal y como explicó Peñarroya en una entrevista en RAC 1, el joven interior estuvo cerca de poder debutar la pasada temporada, en el último partido de fase regular de la Liga Endesa ante Bilbao Basket. Pero el club no pudo recopilar toda la documentación necesaria, y el técnico azulgrana finalmente descartó la opción.

En todo caso, Peñarroya ya viene demostrando que confía en Dabone, tal y como se vio en la anterior campaña al convocarlo para la pretemporada. Fue habitual en varios entrenamientos del primer equipo mientras alternaba su presencia, tanto en el cadete, como especialmente en el junior. De cara a este curso, Dabone formará parte del equipo azulgrana en la Liga U, pero en cuanto el Barça consiga los permisos que necesita, también podrá ser un efectivo más para Peñarroya.