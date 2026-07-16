Tornike Shengelia mantiene en vilo al Barça

Mientras el Barça va realizando incorporaciones de cara a la próxima temporada, con cuatro de ellos ya anunciados oficialmente- el último ha sido este mismo jueves, el base Umoja Gibson-hay un tema que mantiene en vilo a la sección blaugrana: la continuidad del ala-pívot Tornike Shengelia.

El jugador georgiano ha sido uno de los más eficientes la pasada temporada, un autentico lider en los momentos complicados, y el Barça ya le mostró el deseo de que se quede varias temporadas en el club y se lo mostraron de la manera más efectiva. El jugador tiene sobre la mesa una oferta de renovación por tres temporadas que le aseguraría un buen contrato y estabilidad en un club dónde se ha sentido cómodo desde su llegada

Aunque los últimos acontecimientos que vive la sección, con la salida masiva de jugadores, un nuevo director técnico que todavía no ejerce y un entrenador que debe ser anunciado en breve, pero todavía no está en el banquillo, han levantado ciertas dudas en el georgiano, que está acabando de aclarar su futuro.

Tornike Shengelia ha ejercido de lider en la pista en los momentos complicados y el club quiere que siga / ACB Photo - David Grau

Ampliación de contrato

Shengelia tiene dos años más de contrato con el Barça y le están ofreciendo ampliarlo a tres más garantizados, aunque en el Barça temen que el ala-pívot acabe aceptando una oferta suculenta de alguno de los ‘grandes’ de Europa, y pida su salida del club previo pago de la clausula de indemnización que debe estar alrededor del millón de euros.

Una situación que ahora mismo es más que posible, aunque saben desde la sección que poco podrán hacer si finalmente oyer los ‘cantos de sirena’ de equipos como Olympiacos o Dubai, que estarian dispuestos, incluso a doblar su sueldo. El club, que está en contacto con el jugador para tratar de conocer sus intenciones, ha tratado de mostrarle el nuevo proyecto deportivo en el que tendrá, como el año pasado, un papel preponderante.

El jugador, que está viviendo sus últimos años de carrera profesional, siente que se le van acabando las oportunidades de ganar títulos cosa que podría lograrlo en alguno de esos clubs que lo pretenden además de ofrecerle un contrato mucho más alto que en el Barça

El jugador decide

La pelota está en el tejado de Shengelia, que debe dar una respuesta pronto al club, que confía en que se acabe quedando aunque ahora mismo, no saben realmente si es su voluntad real, o si es su agencia de representación la que le está empujando a buscar un nuevo destino.

Shengelia es sinónimo de intensidad y acierto y varios equipos importantes le tientan a salir del Barça / DANI BARBEITO

Shengelia, que ha promediado esta pasada temporada en la Euroliga 12,4 puntos, 4,8 rebotes y 2,3 asistencias, debe tomar una decisión muy pronto con el objetivo que el Barça pueda plantear más piezas en esa posición de ‘cuatro’ después de haber anunciado hace unos días a Olivier Nkamhoua. Aunque si marcha, hará falta reforzar el puesto.

Con ese gran tema pendiente sobre la mesa, la gran noticia que tendría que llegar en breve es el anuncio del nuevo entrenador, que será Aleksander Sekulic, que ha convencido en el lcub por su estilo de juego veloz y de rápidas transiciones que quiere imponer el próximo director deportivo, Xevi Pujol, también a la espera de incorporarse al Barça a principio de agosto.