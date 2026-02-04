Toni Bové: “Sufrí mucho viendo jugar a Audie Norris todo el año con el hombro roto”

Toni Bové (Barcelona, 1947) fue un adelantado a su tiempo. Tras jugar en primera División junto a Manolo Flores, dejó la pista para convertirse más tarde en el fisioterapeuta del Barça con Antoni Serra cuando la profesión apenas despegaba. Su deseo de aprender le llevó a mirar hacia la NBA para convertirse en ‘trainer’ deportivo.

¿Toni, tú fuiste pionero en el tema de la fisioterapia deportiva?

Si. Yo estudié enfermería y empecé medicina, y llegué a trabajar en el Hospital Clínico en urgencias. Yo todavía era jugador. Cuando me retiré, me dí cuenta que en el mundo del basket no había nadie que hiciera ese trabajo de cuidador o enfermero. En el fútbol estaba Ángel Mur y Andújar, en el Español. Entonces empecé a trabajar en esta disciplina en el Hospitalet, donde estuve cinco años. Luego me fichó el Granollers, y en el año 82, entré en el Barça.

¿Tu estudiaste enfermería, pero existía una especialidad en fisioterapia?

No existía. Yo me especialicé en traumatología dentro de la enfermería y empecé realizando esta función cuando llegué al Barça con Antoni Serra como entrenador blaugrana. Curiosamente, Serra me entrenó en la selección española juvenil. El Barça no tenía a nadie que realizase esa función de cuidador y me llamaron. Nos pusimos de acuerdo enseguida y ahí arrancó mi etapa.

Bové, en su primer año en la presentación del Barça, en 1982 / T.BOVE

¿Estabas solo dedicado al equipo de basket?

En aquella época, el equipo solo entrenaba por las tardes, pero entonces se puso de moda entrenar mañana y tarde y tuve que dejarlo todo para dedicarme plenamente al Barça. Si me dices qué me hubiera gustado y nunca ocurrió, fue trabajar con la selección absoluta de basket. He estado en todas las selecciones femeninas y las masculinas, menos la absoluta.

Enfermero fisioterapeuta

¿Entonces llegaste al Barça con las ideas claras de lo que podías aportar?

En aquel momento el Barça sólo tenía cinco enfermeros fisioterapeutas. Yo estuve 16 años realizando mi trabajo con el Barça, viajando sin médico. Con el Barça, viajábamos con el Barça hasta entrado el año 2000 con el entrenador, segundo entrenador, delegado y Toni Bové, solo cuatro. En mi bolsa de viaje llevaba ropa de repuesto para los jugadores, lo que ahora realiza el utillero. Los jugadores todavía se lavaban la ropa en su casa, con una camiseta sin número, y si era necesario, ponerlo, lo enganchábamos con esparadrapo.

Toni Bové junto al mítico Ángel Mur, del que recogió sus primeros conocimientos de su profesión / JOSEP MARIA AROLAS / EDECASA

Pues vaya lío con las equipaciones…

En aquella época, cada jugador llevaba sus propios calcetines. Jugamos un partido en la pista del Joventut, que sí iba perfectamente equipado mientras nosotros íbamos un tanto destartalados y en la rueda de calentamiento, nos pusieron para cachonderase la canción de los payasos, ‘Había una vez un circo’…

¿Eso sucedió en la etapa de Antoni Serra?

Si, me acuerdo perfectamente. En un partido, el Licor 43 nos gana de casi 40 puntos en Santa Coloma, y Serra pidió un tiempo muerto en el último minuto. Nos pidió, medio llorando, “por favor, no hagan más el ridículo”. Después de ese encuentro, presentó la dimisión. Entonces entró Manolo Flores.

Aíto introdujo cambios

¿Cuándo te centraste más en tu tarea de fisioterapeuta?

Aíto fue el primero que incorporó el preparador físico y el utillero. En 1984 fui a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles,como fisioterapeuta del Comité Oiímpico. Tuve la oportunidad de ver como trabajaban allí los americanos, y me di cuenta que era muy diferente. Hice algunos amigos, y en el año 86, con el periodista Franco Pinotti, nos fuimos a Nueva York, prácticamente como mochileros.

¿Y que te llevó a presentarte en Nueva York?

El objetivo lo tenía claro: poder entrar en un equipo NBA para ver como trabajaban sin tener ni idea de inglés. Fuimos al Madison Square Garden y le pedimos a un portero, que queríamos hablar con el ‘trainer’ de los Knicks. Nos dejó pasar, llegamos a la pista. Tuve la suerte de trabajar una semana con los Knicks. Luego entablé gran amistad con otros grandes 'trainers' como el de los Lakers, Gary Vitti.

Trabajando con Juan Carlos Navarro en el viaje del Barça para medirse a los Lakers en 2008 / VALENTI ENRICH / EDECASA

¿Y te dejaron hacer el trabajo sin conocerte de nada?

Así fue. Solo quería seguir de cerca como trabajaba Mike Sanders. Y a partir de aquél año, iba cada temporada a las finales de la NBA ya que la temporada había finalizado en España

En el vestuario con los Pistons

¿Tuviste la oportunidad de compartir tiempo con los 'Bad Boys'?

Pude conocer a Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Vinnie Johnson...Cuando ya pude hablar un poco de inglés, le pregunté al famoso técnico Chuck Daly, el motivo por el que hablaba tan poco con los jugadores en la previa de los partidos, en el vestuario. “Yo solo me reservo para los momentos importantes”, me dijo.

Gran amistad entre Magic Johnson y Isiah Thomas hasta que se rompió…

Eran tan amigos que en unas finales, y que ganó los Lakers, la madre de Magic entró en el vestuario de los Pistons, y repartió entre los jugadores alitas de pollo, en reconocimiento al equipo. Yo flipé al ver eso.

Bové sostiene el libro de su buen amigo, el ex 'trainer' de los Lakers, Gary Vitti / T.BOVE

¿Y qué descubrirse en Estados Unidos?

Una nueva forma de trabajar. Por ejemplo, cuando iba de viaje la previsión de lo que tenía que llevar en la bolsa, los márgenes de tiempo de trabajo en el vestuario. En la NBA, cada uno va por su lado, y se juntan solo en el vestuario dos o tres horas antes. Allí, cada uno come cuando quiere, tienen sus dietas y una sala pero no obligados a comer juntos ni el horario.

Dusko Ivanovic, el más exigente

¿Cuantos entrenadores has visto pasar por el vestuario blaugrana?

Pues yo diría que unos 10…

¿Y alguno de ellos te puso alguna vez palos en las ruedas a tu trabajo?

Nunca. El entrenador más difícil con el que trabajar pero que a mi me respetó siempre era Dusko Ivanovic. Era un entrenador duro con todo el mundo por su exigencia. Cinco minutos antes de empezar un entrenamiento, me pedía siempre que le dijera como estaba el equipo. Cada día. Aíto me lo preguntaba, pero como obligación, sólo con Dusko. Fuera del trabajo, era otro hombre.

Junto a Dusko Ivanovic, el entrenador más exigente con el que ha trabajado / ZOLTAN CZIBOR / EDECASA

¿El fisio es el que acaba teniendo una relación más íntima con el jugador?

Totalmente. He tenido mil conversaciones de todo tipo, pero qu e no se pueden explicar, obviamente. Sin duda, es una de las partes más satisfactorias de este trabajo. Los jugadores americanos, sabiendo que había estado en Estados Unidos, me hacían el trabajo muy fácil.

¿En que sentido te hacían fácil el trabajo?

Por ejemplo, con el tema de los vendajes. Yo tenía el estilo que me enseñaron en Estados Unidos, y luego, las diferentes variantes. Yo les preguntaba cómo les gustaba el vendaje. Los vendajes más bestias que he hecho en mi vida fueron a Jordan y Barkley. Cuando vinieron a Barcelona, me tocó hacer el trabajo, y Barkley me dijo que lo hiciera “muy fuerte”, pue lo quería increíblemente apretado. Jordan pedía un vendaje de justificación, lo más justo posible. Era a la carta.

En la primera etapa de Xavi Pascual, junto al entonces responsable de la sección, Joan 'Chichi' Creus / JOAN MONFORT / EDECASA

El vendaje perfecto a Epi

¿Qué jugador te dio más trabajo a la hora de prepararlo para los partidos?

Mi récord de repetir vendajes lo hice con Epi. Me decía que no se encontraba a gusto, y tenía que empezar de nuevo. Me llevaba una hora y media previa al partido completar el trabajo con todos...en el banquillo, debía estar atento. Gary Vitti me dio un par de consejos. “Cuando saltes al campo con un lesionado, lo primero que debes preguntarle es qué te ha pasado. Luego, la siguiente pregunta es si puedes jugar y sinó, al banquillo. Cuando acaba el partido, llega el momento del hielo o actividades de descarga.

¿Que jugador te impresionó a lo largo de tu extensa etapa en el Barça?

Muchos...Nacho Solozábal, espectacular, por su carácter, buena persona, buen compañero. Tambien Audie Norris.

Era jugador era de cristal y jugó una final con el hombro roto...

No jugó solo la final, sino que lo tuvo roto todo el año. Se rompió en el Palau cuando iba a hacer un mate, y en lugar de operar, quiso jugar la temporada hasta el verano, para reparar los tendones. Jugaba infiltrado y sufrí mucho. Yo no tenía la autoridad para decir que no jugara siempre siempre y cuando no le perjudicara.

El fisioterapeuta dejó una profunda huella en el club blaugrana / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Norris, todo pundonor y amor al Barça

¿Y no sufrías viendo a Norris en esa condición tan precaria?

Desde luego. Estuvo toda la temporada tirando de infiltraciones y hielo para seguir jugando y cuando se fue a operar a Estados Unidos, con el doctor Josep Maria Aguilera, el médico estadounidense no le dejó entrar en el quirófano y Norris dijo que no se operaba allí y lo hizo en Barcelona. Su implicación con el Barça era total. Muchos jugadores podían escoger por contrato con quién tratarse. Andrés Jiménez se fue a Boston con un especialista, Trumbo también se operó de un hombro en Los Ángeles, y Norris, con un problema de rodilla, se fue a Portland, con el doctor Cook, y estuve con él.

Norris estuvo toda la temporada tirando de infiltraciones y hielo para seguir jugando y cuando se fue a operar a Estados Unidos, con el doctor Josep Maria Aguilera, el médico estadounidense no le dejó entrar en el quirófano y Norris dijo que no se operaba allí y lo hizo en Barcelona. Su implicación con el Barça era total

¿Otros jugadores que te han impresionado en el vestuario?

Jugadores como Bodiroga, un tío que insuflaba espíritu ganador a todos. Era un líder, igual que Djordjevic. Roberto Dueñas también era un líder.

¿Cuidar físicamente de Dueñas era complicado por su morfología?

Era un jugador de que debías cuidar más que al resto. El era consciente de ello. Otro lider, era Nacho Rodríguez, Roger Grimau…

Con Nacho Solozábal pasó muchas horas juntos en viajes y partidos, y ha quedado una profunda amistad / Enviados

¿Crees que hay muchos jugadores con problemas psicológicos?

Mira las situaciones que han pasado jugadores como Ricky Rubio o Abrines. Es una exigencia que le pedimos más a la cabeza que al cuerpo y explota. Antes no estaba bien visto, ni los jugadores lo explicaban. Yo no soy un profesional del tema pero en mi época habían muchos casos. Dónde más se ve este tema es en los atletas y los tenistas...El que corre una maratón, tiene que tener la cabeza clara y en el tenis, también. El que tiene siempre un psicólogo al lado es Luis Enrique.

De la juerga al entrenamiento

Habrás visto muchas vidas desordenadas, supongo…

Me ha pasado muy pocas veces, pero yo era siempre el primero que llegaba al vestuario y más de una vez me encontraba a un jugador durmiendo en la camilla. ¿Qué le puedes decir?. Debía hablar con el entrenador aunque no decirle toda la verdad, y el jugador te lo agradecía, claro.

¿Ha cambiado mucho la mentalidad del jugador de ahora al de antes?

Un chaval de solo 16 años ahora tiene un agente y antes, incluso eran los propios jugadores. Ahora son empresas que llevan a los jugadores de manera integral.

¿El momento más duro que has vivido con el Barça?

La derrota en la final de la Copa de Europa ante Banco di Roma, con Larry Wright enfrente, fue muy dura, la peor experiencia. La final de la Euroliga en París, con el famoso tapón de Vrankovic, nos enteramos en el vestuario que fue ilegal. Luego, nos dijeron que en el video se aprecia que toca el balón primero en el tablero, por lo que debían haberlo considerado canasta.

La derrota en la final de la Copa de Europa ante Banco di Roma, con Larry Wright enfrente, fue muy dura, la peor experiencia. La final de la Euroliga en París, con el famoso tapón de Vrankovic, nos enteramos en el vestuario que fue ilegal

Bové posa para SPORT en el Palau Blaugrana en 2015 / JOAN IGNASI PAREDES / Enviados

Mucho por hacer todavía

Vaya noche trágica para el barcelonismo...

El que peor lo pasó fue el director de la sección, Salvador Alemany, que estuvo llamando toda la noche a todo el mundo, pero no fue posible revertir la decisión.

¿Por qué a tu edad sigues trabajando?

Porque me lo paso de puta madre. En este momento, trabajo un 50% de lo que trabajaba, pero me lo paso bien. Ver que la gente llega fastidiada y sale caminando, es una satisfacción. Si no lo curo, no me lo tomo de manera personal, porque hago todo lo que puedo y creo que existe la recuperación completa en todos los problemas físicos porque hay muchas técnicas.

¿Te queda alguna cosa por hacer?

Noticias relacionadas

Muchas cosas. Una de las cosas que más me satisface es haber logrado que otros fisios hayan seguido mi camino. Tengo la suerte de haber publicado libros, trabajando mucho, pero me lo he pasado bien. Afortunadamente, también me cuidan como mi esposa, que me mima.