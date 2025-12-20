Tomas Satoransky vuelve a renacer con Xavi Pascual

Las ocho victorias en nueve partidos del Barça tras el regreso de Xavi Pascual a la entidad azulgrana hablan por sí solas y reflejan una mejoría significativa en el rendimiento del equipo respecto a lo que se venía viviendo desde principio de temporada. La pizarra del técnico de Gavà se ha ido asentando en el vestuario de manera exitosa, y esa adaptación al baloncesto del nuevo inquilino del banquillo ha venido acompañada de unos triunfos que le han otorgado solidez y estabilidad al grupo.

Más allá de esas mejoras colectivas que el equipo debía hacer, especialmente en defensa, y en las que todavía hay margen de crecimiento (Pascual solo lleva un mes en el equipo), el entrenador catalán ha ido encontrando muy buenas versiones individuales de sus jugadores que han repercutido en lo colectivo. De hecho, han servido para explicar esa buena dinámica de resultados en la que se encuentra inmerso el equipo.

Xavi Pascual, dando instrucciones a su equipo / Dani Barbeito

Crecimiento individual de los jugadores

Joel Parra firmó su mejor partido histórico en la ACB ante Andorra hace unas semanas, Darío Brizuela ha ido encontrando esos momentos de brillantez y explosión para ser un recurso importante en ataque, Willy Hernangómez sigue dando pasos al frente en su rendimiento, especialmente en la parte trasera de pista, y el protagonismo de Will Clyburn, Tornike Shengelia o Kevin Punter no se ha visto afectado por el cambio de entrenador. Que decir del escolta neoyorquino, que ante Baskonia se fue hasta los 43 puntos, la cuarta mejor marca anotadora histórica de un jugador en un partido en toda la historia de la Euroliga.

Pero en este elenco de jugadores, hay que incorporar el nombre de un Tomas Satoransky que está viviendo una metamorfosis en el Barça con el regreso de Pascual, con el que coincidió en su primera etapa. Con el técnico de Gavà, el base checo despuntó en España para acabar dando el salto a la NBA y jugar en América seis temporadas. Tras cerrar su etapa en la liga, regreso a Barcelona, y una situación algo surrealista y que habla de lo que viene viviendo la sección estos últimos años: cuatro campañas, cuatro entrenadores distintos.

Tomas Satoransky, en el partido de Euroliga ante Baskonia / Dani Barbeito

A principios de temporada, en una entrevista exclusiva con SPORT, 'Sato' no esquivó ninguno de los asuntos para tratar de explicar los dos años en blanco que había vivido el equipo tras el adiós de Sarunas Jasikevicius. El lituano tuvo peso en el regreso del checo a la capital catalana, y bajo las órdenes de Roger Grimau y Joan Peñarroya, el '13' azulgrana estuvo lejos de su mejor versión, en algunos casos, marcado también por problemas físicos. No hay que olvidar que el curso pasado, con las lesiones de Juan Núñez y Nico Laprovittola, se quedó como único base puro del equipo desde finales de febrero, y que se tuvo que infiltrar para poder disputar algunos encuentros de final de campaña el pasado curso.

Un nuevo mundo para Satoransky

Pero esa realidad ha cambiado y mucho con la llegada de Pascual. El entrenador se ha apoyado en el único superviviente de aquel Barça que entrenó hasta 2016, y el capitán ha respondido a la confianza de su entrenador desplegando en cancha todas sus virtudes. A Satoransky ya no hay que mirarle únicamente los puntos y asistencias que firma: sus números en rebotes y recuperaciones también ha ido al alza, convirtiéndose en un jugador que aporta prácticamente siempre que está en cancha, ya sea en ataque o en defensa.

Tomas Satoransky se ha convertido en uno de los líderes del Barça de Xavi Pascual / Dani Barbeito

Partido de récord ante Baskonia

Ante Baskonia, 'Sato' firmó su máxima anotación histórica (23) y también su tope en valoración (32) en la Euroliga. A ese rendimiento ofensivo ante los vitorianos hay que sumar ocho rebotes, seis asistencias y un robo, y una gran gestión de las personales. En el minuto 16 de partido, Satoransky cometió su tercera falta, y desde ahí, hasta el final del partido, incluyendo las tres prórrogas, tan solo cometió una más. A falta de un minuto para terminar el último cuarto y con un 89-94 adverso, no le tembló el pulso para anotar un triple que le dio mucha vida al equipo, y en la acción posterior, robó el balón y asistió a Punter para el empate a 94.

Satoransky firmó un inmaculado 3/3 desde el triple, y con un 51% de acierto desde más allá del 6,75, es el cuarto mejor triplista de la Euroliga en cuanto acierto. "No había tenido un partido así con Pascual, pero creo que es más una cosa de como nos sentimos todos. Cuando ganas muchos partidos tienes la confianza en la cabeza, y cuando perdíamos por 14 puntos, sabíamos que podíamos volver al partido. Sabemos que vamos a perder algún partido, pero siempre hay que darlo todo", comentó 'Sato' a SPORT tras la victoria ante Baskonia. Un Satoransky que vuelve a sonreír en el Barça, que ahora mismo es una pieza crucial en la pizarra de Pascual, y que cuyo rendimiento invita a pensar en una continuidad en el equipo más allá de este verano, momento en el que acaba su contrato.