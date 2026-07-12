Tomas Satoransky ya tiene nuevo destino en la Euroliga

El ex azulgrana Tomas Satoransky continuará su carrera en Israel. Según avanzaba el portal Eurohoops, el internacional checo ha llegado a un acuerdo con el Hapoel Tel Aviv para las dos próximas temporadas, una negociación que finalmente se ha cerrado para continuar jugando en la Euroliga.

Según Eurohoops, el jugador de 34 años y 2,01 percibirá 1,5 millones de euros anuales, en el conjunto de Ofer Yannay, donde compartirá vestuario con una de las estrellas de la Euroliga, Vasilije Micic.

El internacional checo llega para ocupar el puestode Chris Jones, recientemente fichado por el Estrella Roja, y compartirá la dirección de juego con Vasilije Micic y Elijah Bryant, quien este mismo sábado renovó su contrato con el club hasta 2029.

Xavi Pascual y Tomas Satoransky dejan el club para buscar nuevos caminos / ACB Photo - David Grau

Camino de Israel

Satoranksy estuvo también en negociaciones con el Estrella Roja aunque finalmente el conjunto serbio se decantó port Chris Jones y ahora ocupará su puesto en el conjunto de Tel Aviv.

El checo llevaba las últimas cuatro temporadas en el Barça, sumando un total de seis años tras una primera etapa de 2014 a 2016. Entre medias jugó en la NBA con Washington Wizards, Chicago Bulls, Nueva Orleans Pelicans y San Antonio Spurs. En total, disputó 404 partidos en la mejor liga del mundo. Ahora, mucho tiempo después, tiene nuevo destino.

En su última temporada con el Barça, Satoransky promedió 7,4 puntos, 3,5 rebotes, 4,3 asistencias y 11,2 créditos de valoración por encuentro en la Euroliga, cifras que tratará de poner en pista con un Hapoel Tel Aviv que continúa reforzando su plantilla para consolidarse entre los aspirantes al título continental.