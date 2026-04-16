¡Tomas Satoransky podría ser la novedad ante el FC Bayern!

El Barça podría contar con una novedad importante de cara al decisivo duelo de este viernes ante el FC Bayern, con el regreso del base checo, Tomas Laprovittola, que se ha perdido los últimos encuentros por “indisposición y cansancio”, una situación que parece haber llegado a su fin.

En la rueda de prensa previa al duelo ante el FC Bayern, el técnico azulgrana no hizo mención al base, solo apuntando que “veremos en el último entrenamiento previo al encuentro para evaluar todo”, aunque todo apunta a que el checo estará a disposición del técnico para este encuentro.

En los poco minutos que los medios pudieron seguir el entrenamiento del equipo, Satoransky realizó el mismo trabajo que todos sus compañeros, por lo que todo parece indicar que estará disponible para el partido de este viernes.

Satoransky ha estado los últimos encuentros de baja, pero podría estar de vuelta ante el FC Bayern / Valentí Enrich / SPO

Una ausencia con misterio

Después de acabar la primera parte ante Zalgiris,el checo no saltó a pista y el equipo se vino abajo en lo deportivo. Los lituanos pasaron por encima de los blaugrana en el último cuarto y se llevaron la victoria.

Dos días después, el club azulgrana explicó a través de redes sociales que Satoransky se perdía el duelo del fin de semana por "síntomas de indisposición y un importante agotamiento durante el partido ante Zalgiris".

El checo tiene que ser una pieza importante del equipo en este final de temporada / Dani Barbeito / SPO

De nuevo, Pascual se quedaba sin su figura fundamental en la posición de base y ahora podría estar de vuelta en el momento definitivo de la Euroliga y el Barça también lo necesita para el tramo final de la Liga Endesa.

Con el posible regreso de Satoransky y también del otro base de larga duración como Juan Núñez, en la enfermería del Barça solo queda Nico Laprovittola, un jugador también importante, aunque habrá que esperar un poco más de tiempo para que pueda volver a estar en la pista con sus compañeros.