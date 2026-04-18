Tomas Satoransky desvela el motivo de su ausencia con el Barça: "He tenido unos problemas cardíacos, pero he pasado todas las pruebas"

La clasificación para el play-In de la Euroliga, el emotivo homenaje a Svetislav Pesic en su adiós a la competición europea o una de las actuaciones más convincentes en lo que va de temporada.

La afición del Barça vivió anoche una jornada cargada de muchas alegrías, tras la contundente victoria en Euroliga ante el Bayern por 95-69. Xavi Pascual y sus jugadores no podían fallar y no lo hicieron: triunfo incontestable y ascensión hasta la novena posición de la tabla clasificatoria para recibir al Estrella Roja el próximo martes (20:45h CET) en esa batalla por intentar conseguir puesto de Playoff y retar al Olympiacos en el camino hacia la Final Four.

Svetislav Pesic recibió un emotivo homenaje en el Palau / Valentí Enrich

Una vuelta muy esperada

Pero sin duda, uno de los momentos más especiales fue el regreso a las pistas de Tomas Satoransky. El base checo, que se había perdido los últimos cuatro partidos del equipo por motivos de salud, volvió a las canchas después de que las diferentes pruebas médicas practicadas tras el 'susto' en Kaunas saliesen con resultados favorables.

La demostración de que 'Sato' está bien, y de que Pascual recupera a uno de los jugadores de mayor confianza, es que el técnico de Gavà ya lo tuvo en pista casi 25 minutos en los que aportó cuatro puntos, repartió cinco asistencias y capturó un rebote.

Xavi Pascual agradeció a la afición el cariño que le mostraron en su vuelta a las pistas / Valentí Enrich

'Sato' desveló sus problemas cardíacos

Tras el partido, Satoransky atendió a los medios de comunicación y habló abiertamente del motivo médico que le ha apartado de las pistas: problemas cardíacos. "Fue un susto, sé que no se ha hablado mucho de lo que me ha pasado. Tenía algunos problemas cardíacos y eso siempre asusta. Es algo diferente a algo muscular, rodilla o tobillo. Además tengo historial con estos problemas, así que tuvimos que tomarlo con precaución, no fue nada cómodo hacerlo a estas alturas de la temporada, pero hay cosas más importantes que el baloncesto. Estoy contento porque he pasado las pruebas bien y luego he podido ayudar al equipo en el partido", admitió el checo en declaraciones a '3 Cat'.

Una situación, la de los problemas cardíacos que tuvo Satoransky en Lituania, que ha sido llevada de manera impecable por la gran mayoría de periodistas que siguen la actualidad del Barça de basket, guardando siempre el respeto por un tema sensible como es el de la salud de un deportista del club azulgrana.

Pascual, encantado con su regreso

"Satoransky es extremadamente importante para mantener el equilibrio, tener intensidad y organizar bien al equipo Lo hemos echado muchísimo de menos. El equipo estaba creciendo y volvía a estar en buen nivel, pero cuando lo perdimos nos bloqueamos. Nos costó reinventarnos para competir. Con su presencia hemos estado mucho mejor y más sólidos. Estoy muy contento de que todo haya quedado en un susto", comentó Pascual tras el partido.

Tomas Satoransky y Xavi Pascual, en el Barça - Bayern de Euroliga / Valentí Enrich

Como dice el entrenador del Barça, la mayor suerte es que los problemas cardíacos de Satoransky hayan quedado en un susto, y una vez confirmada que la salud del base checo está intacta, el conjunto azulgrana incorpora una pieza que debe ser decisiva en el tramo final de temporada.