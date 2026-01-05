Tomas Satoransky, el "chico" de Xavi Pascual que vuelve a renacer en el Barça

El Barça logró asaltar el Movistar Arena para derrotar al Real Madrid por 100-105 y apuntarse la décima victoria de la temporada en Liga Endesa. Un triunfo que rompe una racha de nueve tropiezos consecutivos ante los blancos, y que supuso el final de 37 alegrías del conjunto madridista como local en la ACB.

Fue el Clásico de Nico Laprovittola, que parece haber olvidado sus problemas físicos y que levitó sobre el parquet del Palacio para anotar 19 puntos y repartir nueve asistencias ante su exequipo. Un duelo ante el Real Madrid en el que Kevin Punter también anotó 19 tantos, siendo su anotación providencial en la primera mitad. Y un partido ante el eterno rival en el que Willy Hernangómez (10), Youssoupha Fall (7) o Joel Parra (7) fueron claves en esa batalla ganada por el rebote.

Otra gran actuación de Satoransky

Pero en esa ecuación no hay que olvidar a un actor importante como es Tomas Satoransky. El base checo volvió a brillar firmando una gran actuación ante el Real Madrid. En 25 minutos y 11 segundos de juego, 'Sato' se fue hasta los 16 puntos, con un inmaculado 4/4 desde el triple, añadiendo tres rebotes, cinco asistencias y una recuperación para 19 créditos de valoración.

Tomas Satoransky cuajó un gran Clásico ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

Su paso adelante al frente del equipo como discípulo aventajado de Xavi Pascual se traduce en las sensaciones que desprende en pista, y también en sus números. En los cinco últimos partidos de Liga Endesa, 'Sato' está en 13,8 puntos y 5,6 asistencias por encuentro, y su técnico no puede estar más contento con él.

"Sato es mi chico, mi extensión en la pista"

"Satoransky es mi chico, llevamos mucho tiempo juntos. Es un chico extraordinario, que trabaja muy duro para el equipo, es mi extensión en la pista. Tenemos una muy buena relación y está recuperando el nivel que tiene", comentó Pascual en la rueda de prensa posterior al Clásico.

Xavi Pascual y Tomas Satoransky, en el Unicaja - Barça de esta temporada en Liga Endesa / ACB Photo - Mariano Pozo

Por su parte, Satoransky desveló como le ha cambiado la vida con el regreso del de Gavà al club azulgrana, con el que coincidió en su primera etapa. "Ante el Madrid me sentía muy bien. Siento la confianza que tiene en mi. Es algo natural porque soy el único que le ha tenido como entrenador hace muchos años. Tuve muy buenos recuerdos, fue un entrenador muy significativo para mí. No lo hemos hablado, pero se nota que me pide este liderazgo, que sea su mano derecha en la pista. Me siento muy cómodo con él", comentó.

"Siento que la gente ha recuperado la ilusión"

Un Satoransky que también expreso esas ganas de terminar con esa racha adversa ante el Real Madrid, y que fue cauto a la hora de hablar de posibles títulos esta temporada. "Es un poco pronto para pensar en ello, llevamos un mes y medio con Xavi, pero siento que se ha recuperado la ilusión de la gente del Barça por los partidos, por la temporada. Se nota cuando jugamos en casa como nos aplauden y nos apoyan", dijo.

Tomas Satoransky, ante Facundo Campazzo / ACB Photo - Borja B. Hojas

Queda claro que, desde la llegada de Pascual al Barça, Tomas Satoransky está exhibiendo una gran versión que también está ayudando al equipo en esta buena dinámica de resultados que atesora, especialmente en Liga Endesa. Con el de Gavà, son siete triunfos consecutivos en ACB más el cosechado ante Baskonia con Òscar Orellana al frente del equipo. Y ante este gran rendimiento del checo, no hay que descuidar que su contrato expira el próximo mes de junio, y que esa buena relación entre entrenador y jugador puede tener mucho peso en cualquier decisión de futuro.