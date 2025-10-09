'Toko' Shengelia, ante su noche más esperada

El aficionado azulgrana ha disfrutado y sufrido a Tornike Shengelia en el Palau durante la última década. El ala-pívot georgiano ha visitado el Palau en inumerables ocasiones vistiendo las camisetas de Baskonia, CSKA Moscú o Virtus Bolonia.

Pero desde este próximo viernes, y como mínimo, hasta 2028, el 'Toko' competirá portando la elástica azulgrana, y apunta a convertirse en uno de los ídolos de una parroquia azulgrana que aspira a dejar atrás dos años de profundas decepciones.

Antes de medirse este viernes a Valencia Basket (20:30h CET) en la tercera jornada de la Euroliga, Shengelia compareció ante los medios de comunicación para compartir sus sensaciones sobre el encuentro, y también para desvelar como está siendo su adaptación al equipo azulgrana.

Tornike Shengelia, en un entrenamiento en el Palau / Valentí Enrich

Su primer partido con el Barça en el Palau

"Tengo muchísimas ganas de jugar en el Palau, desde el día que llegué. He venido con otros equipos, conozco el ambiente, pero es diferente cuando te apoyan a ti. Tengo muchas ganas".

Su adaptación al equipo

"La adaptación va bien, el jugador necesita tiempo para adaptarse, pero tengo experiencia, el entrenador me está ayudando y espero que la adaptación completa sea lo antes posible".

Tornike Shengelia vive sus primeras semanas en el Barça / Valentí­ Enrich

El gran nivel de Valencia

"No quiero excusas de que venimos de jugar dos partidos antes de perder en Valencia. La temporada va a ser así y tenemos que estar preparados. Valencia está demostrando desde la Supercopa que pueden competir a un nivel serio. Será un partido muy difícil, esperemos que el ambiente nos ayude con la energía".

Una temporada muy larga

"En general, hay muchos partidos, la temporada es muy larga. Si estamos muy contentos después de cada partido que ganamos, será difícil concentrarnos para el siguiente, y viceversa. Hay que tener paciencia y mente fría. No hay mucho tiempo para adaptarse y sabemos que durante la temporada hay rachas".

Shengelia ante el PAO / PETE ANDREOU

Su gran relación con el staff

"Me gusta lo que estoy viendo del staff estos primeros días. Joan tiene mucho conocimiento de baloncesto, muy buena mentalidad positiva y nos apoya siempre. Es importante que Albert (Oliver) y Rafa (Martínez) sean exjugadores, conocen el juego y a veces notan y ven cosas difíciles de ver. Con ellos está siendo mucho más fácil la adaptación".

La baja sensible de 'Lapro'

"Sin Laprovittola tenemos un handicap muy importante. Hizo un trabajo tremendo desde su regreso a las pistas. Es una figura muy relevante y esperemos que vuelva lo antes posible".