Tercero o quinto: Definidas las cuentas del Barça para el play-off de la Liga Endesa

Tras sumar la novena victoria en los últimos 10 partidos de Liga Endesa, después de derrotar a domicilio al Morabanc Andorra por 95-100, el Barça llega al último partido de la fase regular de la ACB con su camino en el play-off por el título todavía por decidirse.

El gran momento que atraviesa el conjunto de Xavi Pascual en el campeonato doméstico hace que en ese último encuentro ante Valencia Basket, programado para este domingo a partir de las 19h (CEST), tenga una recompensa valiosa en esas eliminatorias que decidirán al campeón de la Liga Endesa.

El Barça logró en Andorra una victoria muy valiosa / EFE

El Barça llega a la cita con 24 victorias, las mismas que su rival, el conjunto taronja, y una menos que UCAM Murcia y Baskonia, que ya han disputado todos los partidos antes de arrancar su andadura en el play-off.

Si ganan a Valencia, terceros

El equipo azulgrana tiene dos escenarios por delante. Si este domingo gana al Valencia Basket, el Barça terminará la fase regular en tercera posición y se medirá al Asisa Joventut en la ronda de cuartos de final. Una serie que arrancarían el miércoles que viene y que quedaría definida la próxima semana ya que esa serie, en la que el Barça tendría el factor pista a favor, es al mejor de tres partidos.

El Barça se apuntó el partido de Euroliga de la primera vuelta ante Valencia Basket / Valentí Enrich

Además, Pascual y sus jugadores evitarían al Real Madrid hasta una hipotética final, y en caso de avanzar a semifinales, se podrían ver las caras ante el UCAM Murcia. Los de Sito Alonso serán segundos si el Barça derrota al Valencia Basket este domingo en el Palau.

Si pierden, quintos

En caso de que el conjunto de Pedro Martínez asalte el feudo azulgrana, la película cambia radicalmente para Pascual y sus jugadores. Caerían hasta la quinta plaza, hecho que no les haría tener el factor pista en ese cruce de cuartos, y el rival sería el UCAM Murcia, ya que sale perdiendo en un triple empate con Valencia Basket, que quedaría segundo, y con un Baskonia que sería tercero.

Además, la serie arrancaría el próximo martes, y en caso de derrotar al cuarto clasificado, el Barça iría por el lado del Madrid en el cuadro y se encontrarían en unas hipotéticas semifinales, ya al mejor de cinco partidos, pero con el factor pista para los blancos. Un conjunto madridista que ya sabe que se enfrentará a La Laguna Tenerife en cuartos de final con independencia de lo que ocurra en el Palau. Bilbao Basket y Asisa Joventut son séptimo y sexto clasificado, respectivamente, y esperan todavía rival.

Darío Brizuela, en acción ante el Real Madrid / DANI BARBEITO

Por lo tanto, el Barça tendrá un partido de máxima exigencia este domingo ante Valencia Basket, pero la victoria supondría contar con un escenario, a priori, más favorable del que se encontrarían en caso de perder. El Palau deberá ser una caldera antes de que arranque la lucha por el título.