"El tendón de Aquiles no avisa, es muy traicionero"

"No avisa. Puedes estar perfectamente, sin ninguna molestia en el pie y rompértelo trotando o con un mal gesto de esos que se repiten decenas de veces en el día a día", explicaba a SPORT uno de los mejores fisios del deporte mundial tras la lesión de la atleta María Vicente en el Mundial bajo techo de Glasgow hace poco más de un año.

La catalana fue campeona mundial sub'18 de heptatlón en Nairobi'17 y conquistó el oro en los Europeos sub'18, sub'20 y sub'23 (en 2023). Sin embargo, todo empezó a torcerse cuando se rompió el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda y tuvo que pasar por el quirófano en octubre de 2022 tras perderse el 'reubicado' Mundial de Eugene.

María Vicente, tras lesionarse de gravedad el 1 de marzo de 2024 / AP

María Vicente se recuperó y era firme candidata a las medallas en el Mundial Indoor de Glasgow. La discípula de Ramón Cid empezó con unos magistrales 8,07 en 60 vallas, pero en la carrera en el salto de altura con el listón a 1,73 metros se echó la mano al pie izquierdo y se desgarró de dolor en la colchoneta. "¡Otra vez no, por favor!", gritó desconsolada. Se había roto el tendón de Aquiles y aún sigue ultimando su recuperación 12 meses después. Es una lesión durísima.

Ferrao

Y si no, que se lo digan al brasileño Ferrao, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala azulgrana que ha sufrido dos lesiones gravísimas en el tendón de Aquiles. La primera llegó (como siempre) sin avisar el 26 de noviembre de 2019 después de marcar tres golazos. Fue fortuito (como siempre) y el diagnóstico era inapelable: rotura parcial en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

El pívot es un auténtico superhombre, capaz de regresar a la pista con un hombro dislocado o de jugar medio lesionado. Lástima que el tendón de Aquiles no distingue de héroes y los pronósticos apuntaban a un año fuera de las pistas. No obstante, el ex del Tyumen obró el 'milagro' y llegó a tiempo a la Final a Cuatro de la Champions que se disputó en octubre en el Palau y que propició el tercer cetro europeo blaugrana.

Ferrao, acompañado por el doctor Miñarro el día de su lesión / FCB

Ferrao no había pagado todo su peaje y el tendón de Aquiles volvió a reclamar protagonismo. En un entrenamiento de pretemporada, el brasileño sufrió a mediados de agosto de 2023 una rotura parcial del tendón de Aquiles del tobillo izquierdo. Otra vez regresó antes de abandonar el club e incluso colaboró al título universal de Brasil (marcó un gol en la final).

Chimezie Metu

Ahora el damnificado es Chimezie Metu. El californiano llevaba 10 puntos y estaba yendo a más el martes en el Palau contra el Bayern cuando el infortunio se cruzó en su camino. El conjunto bávaro anotó una canasta (el 71-68 a 3:12 del final del tercer cuarto) y el interior azulgrana estiró la pierna derecha para sacar de fondo en una acción que repite decenas de veces cada semana.

El exjugador de la NBA se fue al suelo de inmediato mientras se estremecía de dolor y golpeaba el parqué con sus puños. Metu sabía que acababa de sufrir una lesión muy grave y lloraba de dolor y también de rabia. "Rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha", rezaba el comunicado médico instantáneo del club.

Metu, una lesión fortuita con gravísimas consecuencias / VALENTÍ ENRICH

No hace falta mucha exploración para que un experto determine esa lesión. No es como una lesión de ligamentos en la que la hinchazón puede confundir y siempre hay opción a un milagro en la resonancia... aunque la llamada 'prueba del cajón' que se suele realizar de inmediato no ofrece demasiado lugar a las dudas.

Chimezie Metu ha sido la última víctima de esta lesión tan traicionera como peligrosa y nociva. En jugadores tan altos (2,06 metros) y por encima de 100 kilos (102 en su caso), la rotura de uno de los ejes sobre los que descansa el peso del cuerpo obligará a ser extremadamente cuidadosos. Por cierto, que acaba contrato en junio. ¿Es el momento de renovarlo?