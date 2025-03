"Una temporada de mierda" que resume el momento crítico del Barça

La 14ª derrota de la temporada en Euroliga fue terriblemente amarga para un Barça que cayó por 101-102 ante el Bayern Múnich, sumando un tropiezo inesperado, con el partido prácticamente ganado, y que complica el futuro de los azulgranas en Europa viendo como la clasificación se estruja todavía más.

Joan Peñarroya y sus jugadores tienen por delante tres partidos antes de cerrar la fase regular de la Euroliga, con dos visitas a Milán y a Estambul para medirse al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, y un último partido en el Palau ante una Virtus Bolonia que ya no se jugará nada al estar eliminada. Otras tres 'finales' en las que el equipo deberá dar un nuevo paso al frente, tras la grave lesión sufrida por Chimezie Metu que se une a las bajas de Nico Laprovittola y Juan Núñez hasta final de temporada. Con Jan Vesely todavía recuperándose de su lesión de rodilla, con dos semanas todavía por delante de recuperación, el entrenador azulgrana viaja prácticamente en cuadro a Milán, donde mañana se enfrentan al equipo de Ettore Messina y Nikola Mirotic a partir de las 20:30 horas.

Un final de partido mal gestionado

A nivel deportivo, ante el Bayern, el Barça dejó escapar una oportunidad de oro para sumar un triunfo que le hubiese servido al equipo para prácticamente dejar asegurada su presencia, como mínimo, en el Play-In. El equipo respondió bien al 'palo' de la lesión de Metu, y a falta de tres minutos y 20 segundos para finalizar el encuentro, el marcador en el Palau reflejaba un 99-91 gracias a un triple de Justin Anderson.

Tras la canasta del alero estadounidense, un colapso ofensivo que se tradujo en dos únicos puntos sumados por Jabari Parker desde la personal, 11 tantos de Bayern, cinco de ellos de Carsen Edwards, y una gestión de los minutos finales negativa que privó al Barça de la victoria. Un 'calentón' de Tomas Satoransky fue castigado con una falta técnica en el peor momento del partido, y tanto Darío Brizuela como Kevin Punter erraron tres triples consecutivos, el último del neoyorquino cuando al cuadro azulgrana, a falta de 17 segundos para terminar el duelo, le valía una acción de dos puntos.

Carsen Edwards fue uno de los vérdugos del Barça en la derrota ante el Bayern / Valentí Enrich

Las palabras de Joel Parra

"Hemos tirado nosotros el partido. No hemos sabido jugar en ataque los últimos minutos y eso nos ha penalizado mucho. Carsen Edwards nos ha hecho daño, pero tengo la sensación de que hemos perdido nosotros el partido porque, la verdad, ellos no han hecho nada de mérito para ganarnos. No hemos sabido encontrar la mejor solución en ataque y eso nos ha hecho hacer malos tiros y que nos pillen en el contraataque", comentó a SPORT un Joel Parra que no esquivó todas las adversidades que viene sufriendo el equipo desde principios de temporada, en especial con las lesiones.

Joel Parra durante el partido de Euroliga ante el Bayern / Valentí Enrich

"En Milán tenemos otro partido y tenemos que seguir con los que seamos. Tal y como venimos haciendo desde principios de campaña, vamos a luchar contra todas las adversidades que estamos teniendo. Está siendo una temporada de mierda, hablando claro, con todas las lesiones que hemos tenido desde el principio. Lo único que le puedo decir a la afición es que lucharemos hasta el final, hasta donde lleguemos. Aún tenemos opciones, así que saldremos a intentar sacar la victoria ante Olimpia Milano", comentó un Joel Parra que sumó ocho puntos, cuatro rebotes y dos asistencias ante el Bayern.

La nueva realidad de Parra en el Barça

Más allá de lo que reflejan los números, el alero azulgrana es uno de los integrantes de la plantilla del Barça que ha dado varios pasos al frente ante la situación tan complicada que vive el equipo en cuanto a lesiones. Con la baja de Metu, a Parra se le abre un 'nuevo' escenario, que será el de ocupar la posición de '4' en pista durante muchos minutos, desplazándose del '3'. Jabari Parker queda como el único ala-pívot puro del equipo, y tanto Parra como Justin Anderson pueden echar un cable en esa posición, mientras que a corto plazo, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall son los '5' de Peñarroya, más allá de lo que pueda sumar Sayon Keita.

El Barça tiene tres partidos por delante para meterse en las eliminatorias previas a la Final Four de la Euroliga / Valentí Enrich

El objetivo final en Europa

Una vez confirmado que el Barça, pese al nuevo contratiempo físico con Metu, no acudirá al mercado de fichajes, toca tirar con el resto del grupo hasta donde se llegue. Por el momento, en los próximos 15 días quedará resuelta la fase regular de la Euroliga, y el Barça tiene en su mano estar en las eliminatorias previas a la Final Four de Abu Dabi. Tocará estar pendientes de los partidos del resto de equipos involucrados en la pelea, más allá de ese esprint final que el Barça seguro que dará.