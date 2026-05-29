El ‘tapado’ que podría dirigir al Barça tras la salida de Xavi Pascual

Xavi Pascual confirmó este jueves que dejará el banquillo del Barça a final de temporada, lo que abre las puertas a la contratación de un nuevo entrenador para dirigir al equipo la próxima temporada.

Un año en que la sección del basket blaugrana recuperará presupuesto, además de potenciar claramente la plantilla y tratar de acercarse a los grandes presupuestos de la Euroliga como los griegos Panathinaikos y Olympiacos, el Fenerbahçe turco o Dubai Basketball, que va a ir a por todas con la más que posible llegada de Xavi Pascual.

Con la salida del técnico de Gavà, que confirmó la necesidad de salir del club de su vida ante una visión diferente de cómo gestionar la sección, el presidente azulgrana tiene en la lista de grandes candidatos al banquillo, al mítico Zeljko Obradovic, aunque es una opción que todavía está muy ‘verde’ ya que el técnico tiene importantes ofertas sobre la mesa, pero ni tan siquiera ha decidido que quiera volver a los banquillos el año próximo.

Xavi Pascual, junto a Òscar Orellana en un entrenamiento del Barça / FCB

A la espera de Xevi Pujol

Mientras existen otras opciones sobre la mesa como el técnico del Unicaja, Ibon Navarro o incluso se habla del griego Vassilis Spanoulis, la realidad es que todavía no hay nada en concreto, y más a la espera del que posiblemente sea el nuevo directos deportivo, Xevi Pujol, con el que hay un acuerdo en firme.

Contratar a un nuevo técnico es una tarea primordial para coser el nuevo proyecto, y al presidente del Barça, una de las opciones que habría puesto sobre la mesa es la de un técnico de la casa, y que ya tiene la experiencia de haber dirigido con éxito al equipo en la transición de Joan Peñarroya a Xavi Pascual.

Obradovic sería una de las opciones que maneja el Barça con la salida de Pascual, aunque todavía no hay conversaciones / Mariscal / EFE

Nos referimos a Óscar Orellana, un entrenador que conoce la casa por su larga trayectoria y ha demostrado tener los conocimientos y el respeto del vestuario para coger al equipo en una nueva etapa.

Un culé en el banquillo

Orellana, de 46 años, lleva ocho años ligado al primer equipo, siempre a la sombra de los primeros entrenadores, junto a Sito Alonso, Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual, pero una pieza importante en la preparación de estrategia.

En la transición de la salida de Peñerroya y la llegada de Pascual, a Orellana le tocó lidiar con dos encuentros de Euroliga, ante FC Bayern y Virtus Bolonia, y un encuentro de Liga Endesa ante Baskonia. Orellana los solventó con victoria.

Oscar Orellana, tras ganar al Baskonia en el Palau / DANI BARBEITO

Orellana es un culé hasta la médula. “Yo me considero un aficionado más del Barça, voy a ver los partidos de fútbol y cuando no estaba de entrenador iba a ver los del Palau. Lo que siempre quería es que el Barça ganara y peleara por luchar todo” recordaba tras su corto periplo como primer técnico.

Quizá ahora se le abre la puerta de nuevo, y puede convertirse en el nuevo ‘Pascual’ al que el Barça le dio la alternativa cuando Dusko Ivanovic fue despedido de manera fulminante en febrero de 2008.