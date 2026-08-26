El talento que sube pisando fuerte: el 1x1 de las promesas elegidas por Aleksander Sekulic

En un verano sin Juegos Olímpicos, ni Mundial, ni Eurobasket, los equipos podrían tener una pretemporada normal y contar con todos los efectivos. Sin embargo, la novedosa Ventana FIBA introducida para este mes de agosto ha trastocado notablemente los planes de los entrenadores. No obstante, es una buena oportunidad para ver a los jóvenes emergentes y comprobar su punto de maduración.

Aleksander Sekulic y su cuerpo técnico solo pueden contar con siete de los 14 jugadores en estos primeros días de pretemporada: Juan Núñez, Justin Robinson, Agustín Ubal, Stanley Umude, Tyrese Martin, Josh Nebo y Yoan Makoundou. Es por ello que han acudido al equipo U22 y júnior y han llamado a seis de sus mejores efectivos para reforzar las primeras sesiones.

Mohamed Dabone

La gran perla de la cantera del Barça de baloncesto. Se trata de un jugador muy intimidatorio de 2'10 m. de altura, pero tan solo 14 años. Todavía no ha debutado con el primer equipo en partido oficial, aunque sí lo hizo en la pretemporada del año pasado en un amistoso ante el Bàsquet Girona.

Mohamed Dabone, en un partido con el Barça / Euroleague

La idea del club es que forme parte de la dinámica del primer equipo esta temporada, con opción de entrar en convocatorias ACB. Además, hace unos meses consiguió la nacionalidad española, un movimiento muy importante para el futuro. La temporada pasada promedió 14.8 puntos y 6.8 rebotes en la Euroliga júnior.

Mohamed Keita

Keita es un jugador maliense de 2'02 m. que ocupa la posición de ala-pívot. Pese a no ser un interior demasiado alto, lo compensa con su potencia física que le permite ir fuerte hacia el aro y dejar el balón arriba.

Mohamed Keita, en la final de la liga U22 / FCB

El año pasado ya formó parte del selecto grupo de canteranos que participaron en la pretemporada y fue un habitual en los entrenamientos del primer equipo a lo largo de la campaña. En la Liga U22 tuvo un buen rendimiento con 10.7 puntos y 5.7 rebotes.

Jan Cerdán

Uno de los nombres propios del verano del baloncesto español. Es un jugador del 2010, que juega de alero y con una estatura importante, de 2'05 m. Lleva en la cantera azulgrana desde los siete años, formó parte del mejor quinteto de la Minicopa y lo sitúan en el top3 del Draft 2029 de la NBA.

Jan Cerdán es uno de los grandes talentos jóvenes del baloncesto español / ACB PHOTO

Tras una temporada en la que no destacó especialmente entre los Kusturica, Sayon Keita y Boumtje-Boumtje (6.7 puntos y 4.0 rebotes), este verano se lució en el Europeo U16 con 12.0 tantos, 6.0 capturas y 11.3 de valoración.

Jakob Siftar

Una de las perlas del baloncesto esloveno junto al baskonista Stefan Joksimovic. Este jugador de 17 años y 1'96 m. es un exterior que suele jugar en la posición de escolta, muy talentoso y con muchos puntos en sus manos. El año pasado ya fue llamado por Joan Peñarroya para completar la pretemporada.

Siftar, con la selección eslovena / X

Tras una Liga U en la que no destacó demasiado, dejó su huella en la Euroliga júnior con 12.6 puntos y 3.5 rebotes para 12.6 de valoración. Este verano, en el Mundial U17 disputado en Turquía, terminó en novena posición promediando 16.6 tantos y 4.9 capturas.

Abdu Koné

Otro jugador interior que se suma a los Mohamed Dabone y Mohamed Keita. Es un pívot de 2'07 m. con mucha presencia física que, a sus 17 años, es un jugador más de oficio que talentoso. Se trata de un buen finalizador y reboteador.

Koné, jugador de 17 años / Proballers

Vivirá su primera pretemporada con el primer equipo tras una temporada en el U22 siendo un jugador de rotación con 8.7 puntos, 5.6 rebotes y 10.7 de valoración. Muy buenos números teniendo en cuenta que no fue uno de los principales líderes del equipo.

Nil Poza

Por último, el pequeño del equipo. Pequeño de estatura, pero muy jugón. Es un base director de 1'72 m. de 17 años que llegó al Barça el verano de 2025 procedente del Joventut de Badalona. El hombre de confianza de su entrenador Álvaro Salinas en la pista, quien nutre a sus compañeros de pases de canasta.

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Nil Poza, en un partido con el junior del Barça / Twitter: @Fcbbasket

Fue un hombre muy importante la pasada temporada en la liga U22, promediando 6.5 puntos y 3.7 asistencias para quedarse cerca de levantar el título y a posteriori ganar la Euroliga júnior. Este verano disputó el Europeo U16 con Jan Cerdán, aunque tuvo un rol secundario.