Sylvain Francisco suelta la bomba: "Amo Barcelona, mi club soñado. Hay negociaciones"

En la larga lista de los nombres que suenan para unirse al Barça de basket, los procedentes de Kaunas ganan importancia. La llegada de Moses Wrightes la más encarrilada y se trata de un gran fichaje para la próxima temporada. Sin duda, es uno de los mejores pívots de la competición y lo volvió de mostrar en el duelo contra los de Pascual de este jueves.

Por si fuera poco, el nombre de Sylvain Francisco vuelve a ganar fuerza. Cuando daba la sensación que su futuro estaba más lejos de Europa, con la mirada puesta en la NBA, el francés hizo las declaraciones más cercanas a la entidad blaugrana que se recuerdan. Por tanto, el base francés es una posibilidad real y él mismo reconoció que hay negociaciones en curso.

"El año pasado ya hubo negociaciones... y este año también están pasando cosas. Para ser honesto, amo Barcelona. Era mi club soñado cuando estaba en Manresa. No tengo prisa, quiero tomarme mi tiempo y ver cómo van las cosas", reconoció Francisco en los micrófonos de 'PickandRollTV'. Unas palabras que llaman la atención y en las que abre la puerta a una posible etapa en el Palau Blaugrana.

Sin querer desviar el foco a lo realmente importante a día de hoy, que son los próximos partidos de Euroliga, la planificación para la próxima temporada sigue su curso. Se espera una revolución total en el equipo. A tal nivel que en el partido de este jueves, prácticamente Zalgiris contaría con el mismo número de jugadores del Barça de la próxima temporada que los propios culés. Eso si se ficha a Francisco y Wright. Es una hipérbole, pero nada descabellada.

Sylvain Francisco, jugador de Zalgiris / X

"En realidad no tengo prisa, porque en realidad es mi segundo año consecutivo en el que tengo cartas en la mano y realmente quiero tomarme mi tiempo y ver cómo van las cosas", finalizó el base francés. A sus 28 años, está en uno de los mejores momentos de su carrera y luchando junto a Zalgiris por un puesto en los playoffs.

Números de estrella

Después de 35 partidos en la Euroliga, el francés promedia 16,8 puntos, 2,9 rebotes y 6,5 asistencias por encuentro. Un jugador decisivo en ataque; por sus manos pasa todo el juego ofensivo del equipo. Ahora mismo, es uno de los mayores rivales del Barça ya que tras ganar a los azulgrana, está situado en la sexta posición de la tabla. Una victoria por encima de los de Pascual.

Las declaraciones de Francisco caen en un momento fundamental de la temporada. Incluso el club daba la operación por perdida y barajaba otros movimientos, como el de Mike James. El jugador del Mónaco también se ha 'ofrecido' al conjunto blaugrana, ante la situación financiera en su actual club. El futuro de Laprovittola y Satoransky también será fundamental para tomar decisiones en la posición de base.