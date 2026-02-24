Sylvain Francisco desmiente un preacuerdo con el Barça

Tras el mal resultado del Barça en Copa, algunas informaciones apuntaban a que Sylvain Francisco tenía un preacuerdo para estar a las órdenes de Xavi Pascual la próxima temporada. Sin embargo, el base francés desmintió los rumores a través de redes sociales con un mensaje directo: "Fake News (Noticias Falsas)", queriendo desmarcarse rápidamente de esa vinculación.

El verano en el club azulgrana va a ser muy movido, con la elección del presidente y la expiración de contrato de media plantilla. Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall finalizan su vinculación a finales de junio. Por este motivo, el Barça ya se está moviendo en el mercado y uno de los jugadores que pretende es Francisco.

La realidad es que el puesto de base puede quedar muy vacío si no renovasen Satoransky y Laprovittola, aunque si lo hacen también se necesita con urgencia un jugador en esa posición. Es aquí donde aparece el nombre de Sylvain Francisco, un jugador más joven (28 años) y que se está exhibiendo con Zalgiris Kaunas. Un perfil ideal para el Barça de Pascual.

Aunque no haya preacuerdo todavía, tal como confirmó el jugador, se trata de una de las mayores prioridades de los azulgrana. Francisco y Luwawu-Cabarrot, ambos franceses, serán objetivos este verano para llevar al equipo a otro nivel. Ninguno de ellos contaría como extracomunitario ni vendría a 'retirarse', como se comentó en su momento con las incorporaciones de Shengelia y Clyburn.

Los números del francés con Zalgiris esta temporada demuestran que es uno de los jugadores más en forma del continente: 16,9 puntos, 3,1 rebotes y 6,5 asistencias por encuentro. Estos registros lo sitúan como el octavo máximo anotador de la Euroliga y el cuarto con mayor valoración de media. También es el quinto jugador que más triples promedia por encuentro: 2,6.

Un viejo conocido en España

Sylvain Francisco es un viejo conocido de la Liga Endesa. El jugador galo jugó la temporada 2021/22 en el BAXI Manresa, a las órdenes del exitoso Pedro Martínez. De hecho, no es el único jugador de aquel Manresa que ha acabado siendo un fijo en equipos de Euroliga. Chima Moneke, que actualmente defiende los colores de Estrella Roja, también formaba parte de la plantilla.

De momento, Francisco no quiere oír hablar de acuerdos con otros equipos y está centrado en hacer una buena temporada con Zalgiris. Los lituanos están en la lucha por un puesto en los playoffs de la competición, ocupando la séptima posición con un balance de 16 victorias y 12 derrotas. A solo una de Madrid y Barça, situados en la cuarta y la quinta plaza respectivamente.