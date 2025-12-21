Svetislav Pesic podría fichar por el Bayern Múnich

Gordon Herbert se convirtió hace unos días en el quinto entrenador de Euroliga destituido en lo que va de temporada. El técnico canadiense se une a la lista que integran Ioannis Sfairopoulos (Estrella Roja), Joan Peñarroya (Barça), Ettore Messina (Olimpia Milano) y Igor Kokoskov (Anadolu Efes), más allá de la dimisión de Zeljko Obradovic en Partizán.

La trayectoria del conjunto bávaro en Euroliga está siendo una de las sorpresas negativas de la temporada, con únicamente cinco victorias tras 17 jornadas. De hecho, el equipo atesora ocho tropiezos consecutivos en la competición europea, y son penúltimos en la clasificación.

En la Bundesliga, la situación es diametralmente opuesta, ya que son líderes con nueve victorias tras las primeras 10 jornadas.

Gordon Herbert dejó de ser entrenador del Bayern Múnich / Valentí Enrich

El Bayern anda en busca de un nuevo inquilino para su banquillo, y de los nombres que han ido apareciendo, hay un viejo conocido de la afición del Barça, y que también tiene pasado en el conjunto alemán. Se trata del mítico Svetislav Pesic.

Así lo afirma el periodista Shot Vetakis, que apunta a que el técnico serbio de 76 años podría ser una de las opciones que maneja el Bayern para firmarle un contrato hasta final de temporada.

En las quinielas también se encontrarían alguno de los asistentes de Herbert, o bien Sfairopoulos, en caso de que los germanos busquen un entrenador más a largo plazo.

Un Pesic que sabe lo que es entrenar al Bayern, ya que lo hizo entre 2012 y 2016. Su último club fue el Barça, al que entrenó entre 2018 y 2020, mientras que estuvo al frente de la selección de Serbia desde 2021 y hasta este pasado verano.

Además, no hay que perder de vista que el hijo de Pesic, Marko, es el General Manager del conjunto alemán, algo que podría acabar de convencer al veterano técnico serbio para que regrese a un banquillo Euroliga y trate de enderezar el rumbo de los bávaros en Europa.