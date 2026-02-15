Susto con Clyburn a cinco días para la Copa

Durante unos minutos, saltaron las alarmas en el Palau Blaugrana. Will Clyburn se retiró cojeando en el primer cuarto contra BAXI Manresa por unas molestias en el tobillo, a falta de cinco días para que se dispute la Copa del Rey. Un gesto que no pasó inadvertido para el aficionado, que ya se temía lo peor, teniendo en cuenta la enfermería blaugrana para la cita en Valencia.

A falta de 2:23 para finalizar el primer cuarto, fue el propio jugador el que pidió el cambio al no verse capacitado para seguir. Sin embargo, unos minutos después, volvió a saltar a pista para ayudar a sus compañeros. Una buena noticia, ya que el resultado era cómodo para los blaugrana, por lo que no había ninguna necesidad de forzar en caso de sentir cualquier molestia.

Will Clyburn, pieza clave para la Copa / EFE

La más posible baja de Kevin Punter, y las dudas con Jan Vesely, dejan el 'roster' del Barça muy tocado para la Copa. Es por eso que cualquier lesión en el equipo de Xavi Pascual sería trágica, pues llegan con lo justo para enfrentarse al UCAM Murcia en cuartos de final. El propio Pascual confirmó que el equipo no estaba en su mejor momento físicamente.

Cabe recordar que Clyburn ya se perdió más de un mes de competición entre diciembre y enero por una lesión que sufrió ante Baskonia. Además, su papel es decisivo ante la baja de Punter, ya que es uno de los mejores tiradores del equipo desde el exterior.