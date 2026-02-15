Baloncesto
Susto con Clyburn a cinco días para la Copa
El estadounidense tuvo que abandonar la pista contra BAXI Manresa por problemas en el tobillo
Durante unos minutos, saltaron las alarmas en el Palau Blaugrana. Will Clyburn se retiró cojeando en el primer cuarto contra BAXI Manresa por unas molestias en el tobillo, a falta de cinco días para que se dispute la Copa del Rey. Un gesto que no pasó inadvertido para el aficionado, que ya se temía lo peor, teniendo en cuenta la enfermería blaugrana para la cita en Valencia.
A falta de 2:23 para finalizar el primer cuarto, fue el propio jugador el que pidió el cambio al no verse capacitado para seguir. Sin embargo, unos minutos después, volvió a saltar a pista para ayudar a sus compañeros. Una buena noticia, ya que el resultado era cómodo para los blaugrana, por lo que no había ninguna necesidad de forzar en caso de sentir cualquier molestia.
La más posible baja de Kevin Punter, y las dudas con Jan Vesely, dejan el 'roster' del Barça muy tocado para la Copa. Es por eso que cualquier lesión en el equipo de Xavi Pascual sería trágica, pues llegan con lo justo para enfrentarse al UCAM Murcia en cuartos de final. El propio Pascual confirmó que el equipo no estaba en su mejor momento físicamente.
Cabe recordar que Clyburn ya se perdió más de un mes de competición entre diciembre y enero por una lesión que sufrió ante Baskonia. Además, su papel es decisivo ante la baja de Punter, ya que es uno de los mejores tiradores del equipo desde el exterior.
- Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Fernando Alonso: 'El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12
- Revolución a la vista en el Madrid con hasta 6 fichajes
- Real Madrid - Real Sociedad: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad