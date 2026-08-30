¡Surrealista lesión del azulgrana Balcerowski con Polonia!

Al Barça le llegan malas noticias desde Gdansk. Olek Balcerowski, uno de los nuevos rostros del conjunto azulgrana de cara a la próxima temporada, sufrió un contratiempo físico en el partido de clasificación para el próximo Mundial que disputaron este domingo Polonia y Alemania, y que se resolvió con una ajustada victoria por 94-96 para la selección de Álex Mumbru, vigente campeona mundialista.

Balcerowski había disputado algo más de 12 minutos en una primera mitad disctreta, con cuatro puntos y tres rebotes, antes de protagonizar una jugada totalmente desafortunada y que roza el surrealismo.

El nuevo pívot del Barça se dirigió a por un balón dividido que se escapaba por línea de banda. Balcerowski se lanzó hacia la pelota, y al intentar salvarlo, se golpeó con las sillas vip del pabellón, pegadas prácticamente a la cancha.

De entrada, pareció una de esas imágenes espectaculares, de un jugador por encima de los 2,10 metros 'volando' por encima de las localidades más exclusivas del recinto.

Olek Balcerowski, ante Alemania / FIBA

Pero lo cierto es que Balcerowski se golpeó su espinilla derecha, quedándose unos instantes tendido en el suelo, dolorido tras el impacto. El polaco se retiró a banquillos cojeando, donde terminó de recibir la asistencia médica, con aparentes gestos de dolor y con hielo sobre la zona afectada.

Aparentemente, la acción quedaba en un duro y doloroso golpe, pero un golpe al fin y al cabo. Pero la situación se convirtió en algo más preocupante ya que el seleccionador polaco, Igor Milicic, ya no pudo contar con él para el resto del partido. Un encuentro que se decantó en la prórroga, con dos tiros libres de Dennis Schroder.

Olek Balcerowski, ante Alemania / FIBA

Quedará por ver si la Federación Polaca de Baloncesto y sus servicios médicos dan alguna información más sobre el estado físico de Balcerowski, o si hay que esperar a que el pívot llegue a Barcelona para conocer el alcance de la lesión.

Tras la primera semana de trabajo, la plantilla del Barça tendrá descanso este próximo lunes. El miércoles 2 será el primer día en el que el grupo entrene al completo, antes de desplazarse a Encamp para llevar a cabo un stage de pretemporada previo a la Lliga Catalana y a la Supercopa Endesa, primeros títulos en juego de la campaña.