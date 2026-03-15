Un sublime Asisa Joventut mantiene al Barça en la UCI

El Barça sigue en caída libre, y en Badalona, sumó su cuarta derrota en los cinco partidos posteriores a la Copa tras caer ante Asisa Joventut por 84-72. El juego interior azulgrana dio pena, concediendo 54 puntos en la pintura, y Xavi Pascual y sus jugadores fueron siempre a remolque del conjunto verdinegro. Ricky Rubio y Cameron Hunt, con 17 puntos cada uno, fueron los máximos anotadores de los verdinegros, mientras que Joel Parra (19) fue el único azulgrana que dio la cara durante los 40 minutos.

El Olímpic registró un excepcional ambiente con 12.179 espectadores que vibraron en el pabellón badalonés. Sin 'Toko' Shengelia lesionado, sorprendió que Pascual dejase a Miles Norris fuera de convocatoria. Tras unos minutos iniciales con intercambio de canastas, el Barça puso la directa con un parcial de 0-7 liderado por un Darío Brizuela que obligó a Dani Miret a detener el partido (10-15).

Recital de los eternos Ricky y Tomic

Fueros los mejores minutos de los azulgranas en la primera mitad, y duraron poco, ya que la Penya devolvió el parcial y cerró el primer asalto con ventaja (19-15). Ricky Rubio, con nueve puntos, y Ante Tomic, con ocho, ya empezaban a hacer de las suyas.

El pívot croata se hinchó en una primera mitad en la que el Barça encajó 30 puntos en la pintura. Los interiores azulgranas se olvidaban de proteger el aro, y pese a que Will Clyburn trataba de recortar la desventaja desde la línea de personal, Asisa Joventut llevaba la batuta del encuentro (27-24).

Parra no se arrugó ante su antigua afición

El alero estadounidense y la intensidad y la garra de Joel Parra eran de las pocas noticias positivas en clave Barça. El '44' azulgrana, pitado y abucheado a partes iguales en su tercer regreso al Olímpic, estaba demasiado solo. Con eso, y con la irrupción de un tal Jabari Parker, la Penya se marchó a vestuarios con un +5 (42-37) y dominando cómodamente la batalla por el rebote (18-11).

Joel Parra, en el derbi ante Asisa Joventut / ACB Photo - David Grau

Tras la reanudación, el Barça se acercó a la Penya con un triple de Tomas Satoransky (44-42), pero los de Miret seguían controlando el partido destrozando la pintura azulgrana. Y eso, en una tarde en la que ninguno de los dos equipos conseguía anotar desde más allá del 6,75, resultaba letal.

El Barça no pudo parar a Hanga

Michael Ruzic culminó una acción preciosa del Joventut (54-47), mientras se veía a un Barça gris, apagado, y a un Pascual cada vez más cabizbajo en la banda. Pasaban los minutos, la reacción de sus jugadores no llegaba, y Adam Hanga brilló en el final del tercer cuarto para que la Penya entrase al asalto final por delante en el electrónico (64-58).

Jabari Parker se reencontró con el Barça / ACB Photo - David Grau

Los dos minutos iniciales del último periodo fueron desastrosos para el Barça. No lograban detener al alero húngaro, y una canasta de Tomic hizo que Pascual no aguantase más y pidiera tiempo muerto (70-59). No fue muy excesivo, porque la Penya se llegó a ir de 14 puntos (74-60) ofreciendo una imagen vergonzosa en la lucha por el rebote.

Otro último cuarto para el olvido

Tan solo Parra mostró orgullo por el escudo que viste, y en cuanto el Joventut encontró el acierto exterior gracias a dos triples de Parker y Hanga, el partido, a falta de los dos minutos finales, quedó visto para sentencia (82-67). Los locales amagaron con llevarse el derbi por 20 puntos, pero la victoria final fue por 84-72. Décima derrota del Barça en los últimos 15 encuentros, Pascual cada vez ofreciendo más señales preocupantes, y una situación, la que vive actualmente la sección de basket, que necesita urgentemente la acción del nuevo presidente azulgrana.