La subida de presupuesto que se espera en el Barça de basket

El Barça de basket se prepara para un verano muy movida. El equipo azulgrana está cerca de firmar su tercer año consecutivo en blanco, una dinámica a la que se quiere poner fin de inmediato. Y no existe un mejor momento que a final de temporada, cuando muchos jugadores finalizan contrato y es más sencillo hacer una revolución en la plantilla. Todo ello acompañado de una subida de presupuesto.

El baloncesto fue una de las secciones más perjudicadas por el Fair Play financiero regulado por la liga. Por ello, se tuvo que recortar hasta diez millones en nóminas, dejando al Barça de basket en unos números cercanos a los 29 millones de euros. Veinte menos que su máximo rival, el Real Madrid, que ha liderado la rivalidad en los últimos tiempos.

Xavi Pascual liderará un proyecto más ambicioso / Dani Barbeito

El objetivo para la siguiente temporada es regresar a un presupuesto similar al que había antes de la pandemia. "Para ser competitivos con los equipos que tenemos ya en la Euroliga, probablemente, tenemos que subir el presupuesto. Lo hemos estado restringiendo a 27,5 o 28 millones durante dos años y, seguramente, esta temporada que viene, nuestro planteamiento es subirlo a 35 o 36 millones", aseguró Ferran Olivé hace un año. En esta ocasión, todo hace indicar que así será.

Entre los salarios de los que se podrá desprender el Barça, como el de Willy Hernangómez o Jan Vesely, y el aumento de unos siete millones de euros, Xavi Pascual podrá contar con una plantilla más competitiva para el próximo año. A día de hoy, hay tres jugadores muy encaminados para formar parte del equipo la próxima temporada: Mike James, Moses Wright y Josh Nebo.

Josh Nebo está cerca de fichar por el Barça / EUROLEAGUE

El primero de ellos reforzaría la posición de base, ante la más que posible salida de algún jugador de esa posición. El futuro de Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, que acaban contrato este verano, no está decidido. El norteamericano es una de las apuestas de Xavi Pascual, que todo hace indicar que, si se llevan a cabo estas incorporaciones, seguirá al mando.

Se libera masa salarial en el pívot

Lo mismo sucede en la posición de pívot, que se quedará sin jugadores una vez finalicen contrato Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Jan Vesely. Nebo y Wright serían dos de los recambios para el '5', dos jugadores instaurados en la Euroliga y que son importantes en sus equipos. Pero estos tres nombres no serán los únicos que aterricen en Barcelona durante los próximos meses.

En cuanto a masa salarial neta, el Barça estaba este curso en la décima posición de la Euroliga (14,5 millones), compartiendo grupo con el Partizan. Si esta subida de presupuesto se hace oficial, subirá al escalón de equipos de mayor rango como el Fenerbahçe de Jasikevicius. Luego los fichajes deberán funcionar, pero la próxima temporada tiene mejor pinta en lo económico.