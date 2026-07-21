Stanley Umude, sexto fichaje del Barça 26/27

El Barça ha hecho oficial el fichaje de Stanley Umude hasta el 30 de junio de 2028. El alero estadounidense con pasaporte nigeriano se convierte en la sexta incorporación del equipo tras las llegadas de Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson y Agus Ubal.

Umude, de 27 años, llega al Barça después de toda una trayectoria en Estados Unidos. Esta última temporada ha jugado en los Austin Spurs de la G-League, más allá de dos partidos con los San Antonio Spurs.

Afirman que el Barça está interesado en Stanley Umude / Twitter: @austin_spurs

Sus números la pasada temporada

Con el equipo de la liga de desarrollo, ha promediado 17 puntos por partido, con un 33% de acierto exterior, además de repartir 1,5 asistencias por duelo y 4,4 rebotes.

En la temporada 23/24, con los Detroit Pistons, fue el curso en el que tuvo más oportunidades en la NBA. Jugó una media de 13 minutos en 24 encuentros en los que promedió 5,3 puntos y 2,1 rebotes, con mejores sensaciones desde el triple (45,3%).

Además, Umude formó parte de la plantilla de los Milwaukee Bucks que en el curso 24/25 logró alzar la Copa NBA. Entre 2022 y 2026, el alero ha jugado un total de 49 partidos en la competición americana, teniendo mayor protagonismo en los equipos de la G-League.

Stanley Umude ganó la Copa NBA con los Milwaukee Bucks / NBA

Así juega Umude

Umude es un perfil de jugador que cuenta con un físico importante. Pese a estar por debajo de los dos metros (1.98), su cuerpo le puede permitir en Europa desenvolverse bien en la posición de '3', más allá de poder dar buenos minutos también al '2'.

Es un jugador que cuenta con buen manejo de balón y polivalente en ataque: cuenta con amenaza exterior, pero también puede penetrar potente al aro. La capacidad por el rebote, también en el ofensivo, resulta interesante, y a nivel de madurez física y deportiva, se encuentra en el momento culmen de su carrera.

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Umude completará la posición de alero junto a Joel Parra, renovado hasta 2030, y un Tyrese Martin cuya llegada también está cerrada, únicamente a la espera del anuncio oficial por parte del Barça.