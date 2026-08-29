Stanley Umude, el nuevo guardaespaldas del Barça: "Mi fuerte es la defensa, puedo defender a jugadores de varias posiciones"

Stanley Umude es uno de los 10 fichajes del Barça de cara a la próxima temporada. En un verano tan cargado de cambios en el que tan solo Kevin Punter, Juan Núñez, Darío Brizuela y Joel Parra sobreviven de la pasada campaña, el alero estadounidense es una de las grandes apuestas de la secretaría técnica para la posición de alero y un perfil más defensivo que ofrece el jugador nacido en Portland hace 27 años.

Cromo por cromo, Umude viene a sustituir a Myles Cale en el equipo, aunque se esperan prestaciones más altas de él tanto en defensa como en ataque. Esta última campaña, con los Austin Spurs de la G-League, promedió 17 puntos y 4,4 rebotes por partido con un acierto exterior del 33%. El triple no es su mayor virtud, pero debería ser un recurso más en ataque para poner al servicio del equipo.

Stanley Umude, en un entrenamiento del Barça bajo la atenta mirada de Marc Estany, técnico asistente de Sekulic / FCB

Primera semana de trabajo en las instalaciones azulgranas

Umude es uno de los ocho integrantes del primer equipo azulgrana que se están entrenando esta semana en las instalaciones del club. El alero ha compartido pista con Juan Núñez, Justin Robinson, Agus Ubal, Tyrese Martin, Josh Nebo, Yoan Makoundou y un Kevin Punter que el viernes se reincorporó al grupo. Faltarán los internacionales, que en las próximas horas afrontan sus últimos compromisos de selecciones antes de regresar a la capital catalana.

Será el miércoles 2, fecha en la que el grupo entrene de manera conjunta antes de coger la carretera rumbo a Encamp (Andorra) a realizar un stage de pretemporada, ya bajo las órdenes de Aleksander Sekulic, que terminará el domingo 6 con un amistoso ante el Morabanc Andorra (12:30h CEST).

Umude se ha entrenado estos días en el Palau Blaugrana, y el jugador ya ha compartido las primeras sensaciones de la que será su nueva casa las próximas dos campañas. "El pabellón es bonito y he oído grandes cosas sobre jugar aquí", compartió el nuevo alero azulgrana en declaraciones a los medios del club.

Stanley Umude, en el Palau Blaugrana / FCB

Las palabras de Umude

"Aporto mucha versatilidad y energía, intensidad en mi posición y, en general, mucha energía para el equipo y, sobre todo, en defensa. Mi fuerte es la defensa, poder defender a jugadores de varias posiciones y aportar también algo de espacio en ataque con mi lanzamiento de tres puntos", explicó Umude sobre cuál puede y debe ser su aportación al equipo. No hay que olvidar que vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo tras una trayectoria mayoritariemente desarrollada en la G League, con 49 partidos en la NBA y una Copa, la de 2024, lograda con los Milwaukee Bucks.

"Creo que he desempeñado muchos roles diferentes a lo largo de mi carrera en el baloncesto, así que he tenido que adaptarme durante todo este tiempo. Por eso, adaptarme no debería ser demasiado complicado. Estoy muy ilusionado por estar aquí con los chicos y descubrir cuál es la mejor manera en la que puedo ayudar al equipo a ganar", reafirmó un Umude que aterriza a lo grande en Europa, en un Barça exigido de victorias y que alterna la siempre exigente Euroliga con la Liga Endesa.

Stanley Umude, en un entrenamiento del Barça / FCB

Umude es uno de los tres aleros con los que cuenta Sekulic de cara a la siguiente campaña. Tyrese Martin apunta a ser una de las referencias ofensivas, Umude un seguro en defensa, y Joel Parra, que también puede aportar minutos de calidad al '4', un mix de funciones en ambos lados de la pista, con la garra y entrega que le caracteriza. Desde el inicio en la pretemporada, el nuevo alero azulgrana será uno de los grandes alicientes en ese amistoso ante Andorra con el que se cerrará el stage en el país pirenáico.