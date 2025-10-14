¡Sorpresa! Keita debuta en Euroliga como titular

Sorprendente decisión de Peñarroya en el inicio del Barça ante Maccabi. Los blaugrana han salido con Sayon Keita de inicio, una de las perlas de la cantera que todavía no había ni debutado en Euroliga. En el primer cuarto, ya fue capaz de demostrar que puede formar parte del primer equipo y aportar desde la posición de pívot.

De hecho, Keita fue el primero en anotar en el partido. Con un mate, puso por delante a un Barça que empezó de la mejor manera, con un parcial de 0-8 a favor. En tan solo dos minutos, ya llevaba cuatro puntos, mostrando su gran envergadura en la zona. También robó un balón que permitió un contraataque que acabó en 2+1 de Clyburn.

En ACB, lleva un total de seis partidos disputados con la camiseta azulgrana. Debutó el día siguiente a su cumpleaños, cuando celebró los 17 años, ante Río Breogán. Anotó tan solo un tiro libre. Este fin de semana jugó contra el Baxi Manresa en la Liga U, donde tuvo una gran participación: 15 puntos, 4 rebotes, 4 robos y 19 de valoración.