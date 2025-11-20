Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El sorprendente primer descarte de Xavi Pascual

El técnico de Gavá ha priorizado contar con más efectivos en el juego interior para afrontar la visita a Estambul

Xavi Pascual, dirigiendo una sesión en el Palau

Xavi Pascual, dirigiendo una sesión en el Palau / Twitter: @Fcbbasket

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

El Barça de basket visita la cancha del Anadolu Efes (18:30 h) en la duodécima jornada de la Euroliga.

Xavi Pascual ya ha decidido el jugador descartado para su redebut. Se trata del argentino Juani Marcos. El técnico de Gavá ha optado por incluir a Youssoupha Fall y Miles Norris, antes que al '2' azulgrana.

Juani Marcos, en una acción del encuentro ante el Zalgiris Kaunas, en el Palau

Juani Marcos, en el partido de Euroliga ante el Zalgiris / Valentí Enrich / SPO

Hay que tener en cuenta que el Anadolu Efes llega con muchas bajas, especialmente en el juego exterior, y quizás este haya podido ser un punto importante en la decisión de Pascual.

Con Peñarroya, la tendencia en los descartes venía siendo dejar fuera a Youssoupha Fall en Euroliga, y a Miles Norris en ACB, teniendo en cuenta que solo se pueden convocar a dos extracomunitarios (Will Clyburn y Myles Cale).

