BALONCESTO
El sorprendente primer descarte de Xavi Pascual
El técnico de Gavá ha priorizado contar con más efectivos en el juego interior para afrontar la visita a Estambul
El Barça de basket visita la cancha del Anadolu Efes (18:30 h) en la duodécima jornada de la Euroliga.
Xavi Pascual ya ha decidido el jugador descartado para su redebut. Se trata del argentino Juani Marcos. El técnico de Gavá ha optado por incluir a Youssoupha Fall y Miles Norris, antes que al '2' azulgrana.
Hay que tener en cuenta que el Anadolu Efes llega con muchas bajas, especialmente en el juego exterior, y quizás este haya podido ser un punto importante en la decisión de Pascual.
Con Peñarroya, la tendencia en los descartes venía siendo dejar fuera a Youssoupha Fall en Euroliga, y a Miles Norris en ACB, teniendo en cuenta que solo se pueden convocar a dos extracomunitarios (Will Clyburn y Myles Cale).
