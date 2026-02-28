El socio Xavi Pascual y su única petición al ganador de las elecciones

Con independencia de que finalmente coincida o no con el duelo liguero ante el Sevilla, el próximo 15 de marzo los 114.571 socios con derecho a voto del total de 147.895 registrados están llamados a las urnas para elegir al presidente que regirá los destinos del club en principio hasta 2031.

El proceso empezó hace algunos días con la dimisión de Joan Laporta y toda su Junta, a excepción de siete directivos con Rafael Yuste como presidente interino. Los otros son Josep Cubells (vicepresidente y secretario), Alfons Castro (tesorero), Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol.

Las elecciones estarán muy presentes en todas las esferas del club en unos comicios en los que quieren medirse el ya expresidente Joan Laporta, Víctor Font, Marc Ciria y Xavier Vilajoana. Los cuatro son precandidatos y entre el 3 y el 5 de marzo tratarán de pasar el 'corte' para ser candidatos.

Entre esos socios con derecho a voto se encuentra Xavi Pascual, entrenador del primer equipo de baloncesto. El de Gavà, en una previa de un partido de Euroliga ante el Paris Basketball, se refirió a las elecciones y realizó una petición al que resulte ganador.

Joan Laporta fue clave para el regreso de Xavi Pascual / FCB

"Yo no soy quién para pedir nada a nadie. Lo único que deseo es que sean unas elecciones y una campaña en las que se priorice el Barcelona. Que el respeto sea piedra angular de todos los que se presentan y que el baloncesto sea una parte importante de todos los candidatos", reclamó el catalán.

Pese a que Joan Laporta fue el artífice de su regreso al Barça y le firmó un contrato hasta 2028, el de Gavà no se moja... al menos por el momento. "Cuando haya un ganador ya tendré tiempo de hablar con él si no es el presidente Laporta; si es él, ya está todo hablado", destacó.

Pascual restó dramatismo a la lucha electoral, con la confianza de que el 'seny' evite los tristes espectáculos del mundo de la política en estos procesos. "Las elecciones son algo normal en un club como el Barcelona. Deseo que haya mucha participación y sin duda participaré con mi voto", explicó. Pese a haber estado casi 10 años fuera del club, el míster azulgrana ha seguido pagando su cuota.

"Como equipo hemos de tener tranquilidad, seguir nuestro camino y esperar al día 15 para ver qué sucede con en las elecciones. Somos profesionales y tenemos que seguir adelante, porque el club tiene sus mecanismos para asegurar la estabilidad y así será. No tengo mucho más que decir", concluyó.