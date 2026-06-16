Smits queda libre: una oportunidad que el Barça no debería ignorar

Rolands Smits y Anadolu Efes separan sus caminos. El jugador letón, después de dos temporadas en Turquía, comunicó al club la voluntad de rescindir su contrato y quedar como agente libre. Una gran oportunidad de mercado para el Barça de basket, que ya tuvo al ala-pívot en sus filas entre los años 2018 y 2022. Un viejo conocido en el Palau Blaugrana.

"Agradecemos a Rolands Smits, quien ha llevado nuestra camiseta durante dos temporadas y ganó con nuestro club la Copa del Presidente, por sus contribuciones. Le deseamos éxito en el resto de su carrera. ¡Gracias, Rolands!", rezaba el comunicado de Anadolu Efes, que ha completado una temporada para olvidar, quedando penúltimos en la fase regular de Euroliga y cayendo en semifinales de la Süper Lig.

Rolands Smits, con Anadolu Efes / X

El rendimiento de Smits en Turquía ha sido más bien discreto. Tampoco han acompañado los resultados, ni siquiera con la llegada de Pablo Laso, con el que se preveía un cambio de dinámica. Esta temporada, en Euroliga, ha promediado 6,7 puntos y 3,1 rebotes por encuentro, con una media de 19 minutos en pista. Unos números algo inferiores a su anterior etapa en Kaunas.

Lituania fue el siguiente destino de Smits tras su paso el Barça. Allí jugó los mejores años de su carrera hasta el día de hoy, llegando a promediar más de 10 puntos por partido en Euroliga. Allí alcanzó una regularidad nunca antes visto, principalmente en el ámbito ofensivo. En defensa, siempre ha sido un jugador de buena capacidad rebotadora y un físico potente.

Rolands Smits, con la camiseta del Barça de basket / JAVI FERRANDIZ

A sus 30 años, busca un nuevo capítulo en el baloncesto europeo. Y al Barça se le presenta una buena oportunidad, ya que Smits se formó en la cantera del Baloncesto Fuenlabrada, lo que le permite computar como jugador de formación local en el reglamento de Liga Endesa. Es decir, que tendría un cupo en cualquier plantilla, que debe contar con cuatro jugadores de esta categoría en sus convocatorias.

Un interior necesario para el Barça

Teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas en la zona interior, con las marchas de Willy Hernangómez, Youssoupha Fall, Myles Cale, Miles Norris y Jan Vesely, al Barça no le sirve solo con Moses Wright u Olivier Nkamhoua. Necesita más. En su momento se intentó el fichaje de Alpha Diallo, que finalmente optó por el proyecto y el dinero de Dubái.

La opción de Smits es una gran oportunidad para reforzar la zona interior del club blaugrana para el próximo curso. Sea el lituano u otro, la sección deberá pensar en otro perfil para complementar los fichajes ya hechos. En Barcelona, su mejor temporada fue en el año 2020/2021, donde promedió más de seis puntos por encuentro.