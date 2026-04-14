Sitúan en el radar del Barça al tirador lituano Ignas Sargiunas

Ignas Sargiunas podría ser una de las caras nuevas del Barça de cara a la próxima temporada. Así lo afirma desde Lituania el periodista Jonas Leksas, que habla del interés del club azulgrana en el exterior del Rytas lituano de cara a la próxima temporada, si bien es cierto que el conjunto catalán tendría competencia de otros clubes Euroliga que también le tendrían en su radar.

Sargiunas, nacido en Kaunas hace 26 años, ha ido cocinando a fuego lento una trayectoria que arrancó en el baloncesto formativo del Zalgiris. En los últimos cinco años ha vivido experiencias en su país natal (Prienai, Neptunas Klaipeda y Rytas Vilnius) más una experiencia en Alemania de la mano del Medi Bayreuth.

Ignas Sargiunas, jugador del Rytas lituano / FIBA

Desde el pasado verano, en el que Sargiunas fue uno de los representantes de Lituania en el Eurobasket, el jugador ha ido creciendo, y es uno de los grandes nombres fuera de la Euroliga. En la liga lituana promedia 13,3 puntos por partido y roza el 45% de acierto exterior, una de sus principales armas.

Una hazaña histórica con la selección lituana

De hecho, Sargiunas fue protagonista en las últimas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial tras anotar nueve puntos con tres triples... ¡En nueve segundos! Una hazaña que sirvió para que Lituania derrotase a Gran Bretaña por 88-89.

Sargiunas ha sido uno de los líderes del Rytas en la FIBA Basketball Champions League. Los lituanos estarán en la Final Four de Badalona después de haber derrotado en cuartos de final al ERA Nymburk checo. En la competición continental promedia 12,1 puntos por encuentro, aunque sus porcentajes desde más allá del 6,75 descienden hasta el 26,3%.

Así juega Sargiunas

Con su metro y 96 centímetros puede jugar tanto en la posición de '1' como en la de '2'. Es un perfil completo en ataque, con buena mano desde fuera, pero con un físico que le permite también penetrar con garantías hacia canasta, y con una altura que puede marcar diferencias ante rivales de menor tallaje. Inteligente en pista, con buena capacidad para encontrar las mejores situaciones de tiro tras bloqueo, especialmente en el indirecto. Tiene margen de crecimiento en cuanto a dirección de juego cuando ocupa la posición de base.

Ignas Sargiunas ha despertado interés en varios equipos de la Euroliga / FIBA

43 puntos y 9/9 en triples en un partido liguero

Hace pocas semanas, Sargiunas volvió a ser noticia con su rendimiento con los triples. Tras la exhibición mencionada con Lituania, el jugador del Rytas se apuntó 43 puntos en la victoria liguera ante el Lietkabelis por 96-81. En aquel duelo, el internacional lituano firmó un espectacular 9/9 desde el triple, en una de las mayores exhibiciones que se ha vivido esta temporada en el baloncesto europeo.

Tomas Satoransky y Nico Laprovittola son los dos exteriores que terminan contrato con el Barça este próximo verano. Con Kevin Punter y Darío Brizuela como escoltas azulgranas, y con Juan Núñez y Juani Marcos en el '1' a la espera de movimientos, Sargiunas dotaría de mayor polivalencia las posiciones exteriores del conjunto azulgrana. El jugador firmó en 2024 un contrato de dos temporadas más una adicional con el Rytas, pero la sensación que da es que ya está preparado para dar el paso hacia un gran proyecto de Euroliga.