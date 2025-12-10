Sitúan al pívot Chris Silva en la órbita del Barça

El ecuador de la temporada en el baloncesto europeo se empieza a vislumbrar cada vez más cerca. En la Euroliga, la igualdad vuelve a marcar la tónica de la competición continental, con hasta 10 equipos, que se encuentran en la primera mitad de la tabla clasificatoria, en un margen de dos partidos de diferencia (1º Hapoel con 10 triunfos, 10º Real Madrid con ocho).

En la Liga Endesa, blancos y taronjas (Valencia Basket) comandan la clasificación con un único tropiezo (8-1), seguidos de cerca por UCAM Murcia y Joventut (8-2), prácticamente intratables en ACB. Y entre la exigencia de esas dos competiciones transita un Barça que con una situación favorable en Europa (6º, 9-5), y algo mejor en liga respecto hace unas semanas (7º 5-4), cuando tocó fondo en Girona perdiendo el cuarto partido de Liga Endesa tras las primeras seis jornadas de campeonato.

Xavi Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Alex Caparrós

El margen de mejora del Barça

En definitiva, la temporada va avanzando, y con ello, saltan a la vista algunos retoques o ajustes que necesitan las plantillas de cara a apuntalar proyectos para la segunda mitad de campaña. En el Barça, las carencias más importantes hasta el momento se han visto en el '1', con una nueva intervención de rodilla que ha vuelto a dejar en el dique seco a Juan Núñez, o algunos contratiempos físicos sufridos por Nico Laprovittola, y en el '5', con un rendimiento, tanto de Willy Hernangómez como de Youssoupha Fall, que ha dejado dudas.

De hecho, la participación del senegalés en el equipo desde que llegó Pascual ha sido prácticamente testimonial, con algo más de 10 minutos totales en tres ratos. Por su parte, el pívot madrileño fue importante y destacó en el último partido de Liga Endesa ante Morabanc Andorra gracias a los 13 puntos, cuatro rebotes, una asistencia y un robo que le valieron para sumar 20 créditos de valoración y un muy positivo +23 en el apartado estadístico del +/-.

Willy, desatado ante el Morabanc Andorra / @FCBbasket

Se especuló mucho sobre que la vuelta de Pascual al Barça llevaría consigo el fichaje de un pívot, pero, por una parte, el Barça todavía no tiene la condición económica óptima para ir al mercado, y por otra, fue el mismo técnico quien dijo que todavía quería un margen de tiempo para ver la materia prima de la que disponía en el equipo.

Chris Silva, en la órbita del Barça

En las últimas horas, el periodista israelí Tomer Givati sitúa en la órbita del Barça al pívot gabonés Chris Silva (2,03 metros, 29 años). Un '5' potente pese a su baja altura que incorporaría un perfil de interior que el club azulgrana no tiene ahora mismo entre sus filas. Silva milita actualmente en el AEK Atenas, equipo en el que está haciendo buenos registros en la Basketball Champions League. A los 13,8 puntos por partido que promedia le añade 7,8 rebotes por duelo, siendo el décimo mejor reboteador de la competición europea. En la última jornada de liga en Grecia, se fue hasta los 31 puntos y nueve rebotes ante el poderoso Olympiacos.

Chris Silva, pívot del AEK Atenas / FIBA

Silva cuenta con experiencia en la NBA, con 70 partidos en total entre sus etapas en los Miami Heat, Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks. El curso pasado desembarcó en el baloncesto europeo de la mano del Bnei Herzliya israelí, y este curso lo ha arrancado en el cuadro ateniense. Las informaciones que llegan apuntan a que la cláusula de salida sería de unos 150.000 euros, pero más allá de esa situación económica, el Barça también tendría a Baskonia o Fenerbahçe como posibles rivales en la operación.

Un perfil que Pascual no tiene en la plantilla

Un pívot con un físico importante, conocedor de las virtudes que le puede ofrecer su cuerpo, con finalización potente en el aro y buena capacidad para capturar el rebote. Eso sí, sin amenaza exterior, pero con la posibilidad de poder jugar por encima del aro, siendo un perfil que podría recordar al que Pascual tuvo en el Zenit de San Petersburgo con Alex Poythress. Además, su nacionalidad (gabonés), haría que no contase como extracomunitario en las competiciones ACB (cotonou), un handicap que está afectando a la plantilla azulgrana con hasta tres jugadores 'extra' (Will Clyburn, Myles Cale y Miles Norris) y que ha hecho que el último todavía no haya podido debutar en Liga Endesa.