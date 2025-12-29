Sitúan al Partizán de Peñarroya tras los pasos de Chris Silva, pretendido por el Barça

El Barça sigue trabajando para poder alcanzar cuanto antes la regla 1:1, algo que indicaría que la salud económica del club mejora, y que podría desencallar diferentes operaciones, entre las que se encuentra un posible refuerzo para el equipo de baloncesto.

La temporada sigue avanzando a un ritmo imparable, Xavi Pascual le está sacando un rendimiento realmente positivo a la plantilla, sumando a jugadores a la causa como son Miles Norris o Willy Hernangómez, pero lo cierto es que la exigencia del curso es máxima.

Un Barça que empieza a acusar las lesiones

Con Will Clyburn lesionado hasta finales de enero, con un Juan Núñez que también estará de baja varios meses más por su lesión de rodilla, o con un Tornike Shengelia con algún problema de pubalgia, el técnico de Gavà no está pudiendo dosificar todo lo que quisiera su plantilla.

Will Clyburn y Tornike Shengelia, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Sobre esa posibilidad de reforzar la plantilla, el Barça no pierde de vista alguno de los principales nombres que están haciendo bien las cosas en el viejo continente. Uno de ellos es Chris Silva, interior gabonés que está brillando en el AEK Atenas, club con el que promedia 14,8 puntos y ocho rebotes por encuentro en la FIBA Basketball Champions League. Un '5' algo bajito (2,03 metros) pero que 'disimula' su baja estatura con un físico poderoso que le permite jugar por encima del aro, más allá de intimidar en defensa, tener buena capacidad por el rebote, y hacerse fuerte en la pintura.

Chris Silva está en la órbita del Barça para reforzar el juego interior azulgrana / FIBA

Interés azulgrana por Chris Silva

Desde Grecia, apuntaban en los últimos días que el Barça estaba en la 'pole' por hacerse con los servicios de Silva, aunque equipos como Olympiacos o Fenerbahçe también iban tras la pista del pívot gabonés. Pero en las últimas horas, ha aparecido un nuevo candidato dispuesto a lanzar por los aires algunos de los movimientos que estaban sobre el tablero Euroliga, antes de que la competición cierre el mercado entre equipos de la misma competición el próximo 5 de enero.

El Partizán de Peñarroya, tras Chris Silva

Y ese equipo es el Partizán de Joan Peñarroya. La llegada del técnico azulgrana a Belgrado ha vendido acompañada, por el momento, con el fichaje del base exNBA Cameron Payne. Un refuerzo que podría no ser el único, ya que en la rampa de salida se encuentran perfiles como el de Sterling Brown, Tyrique Jones o el también exazulgrana Jabari Parker, que en los dos primeros partidos bajo las órdenes de su anterior entrenador, no ha contado con ningún minuto.

Tyreque Jones, en un partido contra el Barça / Javi Ferrándiz

La salida de Jones es un secreto a voces al que solo hay que encontrarle un destino. El periodista griego Shot Vetakis apuntó recientemente a que Partizán pide una cláusula de salida de 200.000 euros, una cantidad a la que estaría dispuesto a llegar el Dubai Basketball, uno de los nuevos ricos de la Euroliga. Ante esa posible salida, y con la necesidad de encontrarle un socio en la pintura al exmadridista Bruno Fernando, Partizán estaría pensando en fichar a Chris Silva, según apunta el periodista Matteo Andreani. El hecho de recibir compensación económica por la salida de Jones permitiría al conjunto serbio contar con 'cash' para convencer al AEK Atenas y facilitar su salida.

De ocurrir, no dejaría de ser curioso que a Peñarroya, cansado de no recibir fichajes durante su primera temporada al frente del Barça, le trajesen en Belgrado a un refuerzo que ha sonado con mucha fuerza para apuntalar el juego interior azulgrana.