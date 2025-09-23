Sitúan al exazulgrana Sertaç Sanli en la órbita del Dubai Basketball

Las plantillas de los 20 equipos de la Euroliga ya están prácticamente listas a una semana exacta de que vuelva a arrancar la competición. Con un Fenerbahçe que defiende título, el resto de contrincantes tratarán de arrebatarle la corona continental al equipo de un Sarunas Jasikevicius que, al final, logró hacerse con la competición también como entrenador.

Saras tuvo bajo sus órdenes el pasado curso a un par de jugadores con los que ya había coincidido en el pasado. El primero fue un Nigel Hayes-Davis que resultó fundamental para la consecución del título, y que tal y como venía ocurriendo los últimos años se exhibió como uno de los mejores jugadores del continente. Este año lo disfrutarán en la NBA, tras haber alcanzado un acuerdo con los Phoenix Suns.

Sanli sumó su segunda Euroliga

Y el segundo es un Sertaç Sanli que con 'Fener' sumó la segunda Euroliga de su palmarés tras la lograda con Anadolu Efes en 2021, precisamente ante el Barça. El interior turco defendió la camiseta azulgrana un par de temporadas (21-23) y pese a que en ambos cursos se alcanzó la Final Four, el Real Madrid les eliminó en semifinales.

Sanli con cuatro triples fue el máximo anotador de la primera parte / JAVI FERRÁNDIZ

Sanli viene de tener un papel secundario en Fenerbahçe el pasado curso, en el que apenas superó los 13 minutos por encuentro con unas medias de 5,5 puntos y 2,4 rebotes por encuentro.

Un curso con muy poco protagonismo

Un rol bastante residual prácticamente como el vivido este verano con la Turquía de Ergin Ataman, con la que se proclamó subcampeón de Europa, pero en la que su presencia en pista fue prácticamente nula.

Sertaç Sanli, ante Mónaco / EFE

A sus 34 años, Sanli parece querer contar con mayor protagonismo que el vivido el último curso, y ante esa situación, se abre el escenario de un posible cambio de equipo.

Dubai pone sus ojos en el exazulgrana

El periodista griego Sotiris Vetakis apuntó a que su posible llegada al Dubai Basketball estaba bastante adelantada, una información que confirma el portal 'Basketnews' añadiendo además que el acuerdo entre el club de Oriente Medio y el pívot turco sería de dos meses iniciales, con la posibilidad de prorrogarlo hasta final de curso.

Sertaç Sanli, frente a Vesely en Estambul / EFE

Sanli cuenta con contrato garantizado en Estambul hasta final de temporada, pero su encaje en Dubai podría ser positivo, y más teniendo en cuenta que el conjunto entrenado por Jurica Golemac ha perdido al interior Mam Jaiteh por una grave lesión en el Aquiles que le mantendrá en el dique seco toda la campaña.