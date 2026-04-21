Sito Alonso se sincera: "Lo pasé muy mal en el Barça. La situación en Catalunya no era fácil"

Sito Alonso está haciendo un trabajo excelente en el UCAM Murcia. Actualmente, ocupan la tercera posición de Liga Endesa y encadena una racha de victorias impresionante en todas las competiciones. El entrenador de los murcianos ha analizado en 'Tirando a Fallar' el momento que atraviesa el equipo y su carrera como profesional, incluyendo su etapa en el Barça de basket.

Sito estuvo menos de un año en el banquillo del Barça. Vino como sustituto de Georgios Bartzokas en 2017, después de una mala temporada en la capital catalana, pero no fue capaz de cambiar la dinámica del club. El técnico madrileño fue destituido en febrero de 2018 tras firmar un balance de 19 victorias y 21 derrotas con el equipo. Nada salió como se esperaba.

"En el Barça lo pasé muy mal, eh. Mal, mal. Creo que era una situación muy extraña, iba con la clara idea de estar con mi familia y es verdad que la situación en Catalunya no era fácil en ese momento", comentó Alonso, haciendo referencia a la situación política que atravesaba el territorio. Su sustituto fue Svetislav Pesic, que la semana pasada disputó su último partido como entrenador en Euroliga. Y precisamente en el Palau.

Sito Alonso, en el banquillo del Barça / Archivo

"Empezamos la pretemporada fantástico, pero no conseguimos una sinergia entre nosotros que fuera lo suficientemente importante para dar un paso gigante con un equipo que no estaba hecho a fuerza de talonario", prosiguió Sito, analizando los motivos por los que el proyecto no funcionó. Aquel año, se ganó la Copa el Rey con Pesic a los pocos días de que aterrizara en el banquillo.

"Estaba encantado de estar ahí, pero no podíamos fichar a los primeros espadas. Hablé con Nicolo Melli y con un montón de jugadores y era: 'No, no, no...'. Una de las cosas que hice mal fue tener esa valentía, esa osadía de decir sí a todo. Eso no puede ser. Pero estoy súper agradecido de haber estado ahí", reconoció, destacando la dificultad que había para fichar a jugadores élite.

Sito Alonso, en un partido de esta temporada con el UCAM Murcia. / Marcial Guillen / EFE

En aquel momento, incluso su ayudante en el banquillo, Óscar Lata, especuló en redes sociales sobre una posible 'cama' de los jugadores a Sito Alonso. "En Barcelona, él me vio tan regular los dos primeros meses que me dijo: 'Yo el siguiente año no seguiré'. Imagínate. Si él sintió que no nos habían ayudado como él pensaba, lo tiene que transmitir.

"No creo que me hicieran la cama"

"Otra cosa es que yo creo que no fuera así. Nadie se tira piedras en su tejado, pero el esfuerzo muchas veces depende de la situación mental que tu tengas", concluyó, queriendo quitar hierro al asunto, pero defendiendo la postura de uno de sus compañeros durante esos meses.

Sito Alonso está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera en el banquillo de UCAM Murcia y, aunque fuera una experiencia agridulce la de estar en el Barça, recuerda también con cariño haber dirigido a un equipo tan grande como el azulgrana. Durante la etapa en su actual club, ha sido capaz de vencer en repetidas ocasiones al Barça, aunque no pudo hacerlo en la pasada Copa del Rey.