El sistema de franquicias en la Euroliga, una lluvia de millones para el Barça

La Euroliga tiene por delante dos temporadas de cambios en las que la competición europea se expandirá y aumentará el valor de una marca que sigue al alza, confirmándose un curso más como uno de los mejores torneos de baloncesto a nivel mundial.

La próxima campaña mantendrá el formato de esta 25/26, con 20 equipos que se medirán todos contra todos en una temporada regular de 38 jornadas, a la que luego le seguirán el play-in y los play-offs previos a la gran final a cuatro. A falta de confirmación oficial, Abu Dabi tomará el testigo de Atenas, y albergará tanto la Final Four de 2027 como la de 2029, ya que en su día firmó con la Euroliga tres 'F4' no consecutivas.

Olympiacos ganó la pasada edición de la Euroliga / Euroleague

Los cambios que vienen en la Euroliga

Los dos principales cambios que abordará la Euroliga tendrán lugar este verano, y especialmente el que viene, con un cambio de formato, tal y como reconoció su CEO, Chus Bueno, en una entrevista con SPORT meses atrás. Se viene una Euroliga de 24 equipos divididos en dos conferencias de 12 equipos, y cada conjunto se verá las caras dos veces con los de su mismo grupo, y una contra los de otro.

Eso será para el curso 27/28, y ahora, falta por saber que dos equipos completan la Euroliga de la próxima temporada: París Basketball apunta a llevarse una de las dos 'Wild Cards' que hay en juego, mientras que la otra se la disputarán Besiktas y Mónaco, ambos con su presencia en la próxima Eurocup garantizada. El 26 de junio se celebra en Barcelona el último encuentro entre propietarios de la Euroliga, y en esa fecha ya deberían quedar definidos los 20 participantes del próximo curso.

Chus Bueno, CEO de la Euroliga / Dani Barbeito

Un 'board' en el que los 13 clubes dueños de la competición continental cambiarán el estatus de sus equipos por el de franquicias. Una transformación que pretende incrementar el valor de la liga y de los equipos, y que de manera inmediata contempla un crecimiento del 25%. Y una vez se haya llevado a cabo dicha conversión, las franquicias propietarias de la Euroliga empezarán a ver como sus arcas empiezan a recibir importantes ingresos.

Las franquicias repartirán una lluvia de millones

En el verano de 2027, la Euroliga aspira a tener entre seis y ocho nuevos equipos que se unan a este nuevo sistema de franquicia. Para ello, las tasaciones de dichas plazas se sitúan entre los 50 y los 90 millones de euros, y la Euroliga espera poder conseguir más de 400 millones de euros. Esa cifra se repartiría entre los 13 socios originales, entre los que se encuentra el Barça, y la idea es que el conjunto azulgrana, al igual que el resto de equipos fundadores, reciba unos 30 millones de euros. Para hacerse una idea, el presupuesto de la sección azulgrana este curso ha sido inferior a dicha cifra, por lo que esos millones serían recibidos de manera muy positiva por el club catalán.

El Barça se llevará una importante cifra de millones de la Euroliga por el nuevo sistema de franquicias / Valentí Enrich

Valencia Basket, Estrella Roja o Partizán son algunos de los equipos que han mostrado interés en hacerse con una franquicia en la Euroliga, aunque existen casi una veintena de clubes que también han mostrado interés. Esas nuevas franquicias pasarían a tener los mismos derechos (acceder al market pool y al sports pool) y obligaciones que los 13 propietarios, si bien es cierto que esos 400 millones que espera recaudar la competición europea quedarían repartidos únicamente para los accionistas originales.

La Euroliga aspira a llegar a los 30 equipos antes de 2030

Los equipos interesados en convertirse en una franquicia Euroliga empezarán a presentar su documentación a principios de julio. Será una primera fase de expansión, ya que los planes de la Euroliga contemplan un importante crecimiento: pretenden que en 2028 o 2029 puedan estar integrados por hasta 30 equipos, la misma cifra que tiene la NBA actualmente.