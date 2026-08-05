Sisco Pujol, directivo responsable del Barça de basket: "Es un proyecto nuevo y tenemos muchas ganas de que salga muy bien"

Día importante para el Barça de basket. El nuevo proyecto dio el pistoletazo de salida con la presentación oficial del nuevo técnico, Aleksander Sekulic, y del flamante nuevo director deportivo, Xevi Pujol. Una nueva etapa que el club transmite que empieza con mucha ilusión y que además coincide con el centenario de la sección.

"Va a ser una temporada muy emocionante para todos los aficionados del Barça, ya que estamos a las puertas del centenario", empezaba el directivo, atendiendo los micrófonos del medio oficial del club.

Mucha ilusión

Asimismo, se mostró muy ilusionado por los retos que hay por delante la próxima temporada. "Al mismo tiempo, en el ámbito deportivo, con todos los cambios que se han producido, se trata de un nuevo proyecto y estamos muy ilusionados con que todo salga muy bien", relató.

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Pujol manifestó que el equipo "llega aquí con una gran ambición de lograr grandes cosas para nuestro club", así como "hacer sentir a la afición del Barça, hacerla vibrar con el baloncesto". Para finalizar, reincidió en un mensaje muy optimista. "Estamos muy ilusionados y creemos que todo irá bien", sentenció.