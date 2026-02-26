Los síntomas que preocupan del Barça de Pascual: "Inaceptable una vez más"

La peor racha del Barça ha llegado en el peor momento, en un tramo en el que se decide qué equipos jugarán los playoffs de la dos competiciones más importantes. Los culés cayeron en la pista de la Virtus Bolonia y acumulan su séptima derrota en 11 partidos y, lo más preocupante, la sensación de ser un equipo al que le falta energía y carácter en los momentos importantes.

"Abrimos muy bien el partido, pero después de unos 15 minutos perdimos completamente el control. Nos han corrido al contraataque anotándonos 17 puntos hasta el descanso así, es inaceptable una vez más", comentaba Xavi Pascual después del encuentro. El Barça, como le ha pasado en varios partidos en Europa (Fenerbahçe, por ejemplo), intentó solucionar la papeleta en los últimos diez minutos, pero se quedó a las puertas.

Uno de los síntomas más evidentes del equipo es la falta de concentración y energía durante la totalidad del tiempo. Siempre hay un momento del partido en el que los jugadores caen y se ven claramente superados por su rival. En esta ocasión, sucedió en el segundo y tercer cuarto, donde los italianos dieron la vuelta al marcador con parciales de 27-15 y 21-14 respectivamente.

Virtus-Barça / FCB

La Virtus, excepto en el segundo parcial, no destacó excesivamente por una gran anotación. Fue más la mala dinámica del Barça en ataque, con jugadores que no estuvieron nada finos en el encuentro, como Clyburn y Brizuela (cero puntos entre los dos). Kevin Punter (27 puntos) y Toko Shengelia (16 puntos) estuvieron demasiado solos en cuanto a efectividad en los lanzamientos.

Con esta derrota, el Barça cae hasta la séptima la plaza de la clasificación, con varios equipos todavía por jugar su jornada e igualar el balance de los de Pascual. Además, los próximos partidos en Euroliga no van a ser fáciles, visitando la pista del Olimpia Milano, otro equipo fuerte en casa, y jugando en un Palau Blaugrana vacío contra un rival directo: el Hapoel Tel Aviv. Por si fuera poco, luego toca el Roig Arena.

"En el último parcial, tuvimos la opción de ganar, fue un mini partido, nos pusimos uno arriba, pero tuvimos dos errores consecutivos. Uno de ellos, en el que no podemos cometer falta en el triple en ese momento de partido, y el otro en un ataque en el que tomamos una muy mala decisión. Tuvimos la oportunidad de ganar al final, pero una vez más no lo hicimos", finalizó el técnico de Gavà en rueda de prensa.

Los finales son una película de terror

Aquí está otro de los principales problemas del Barça: los finales de partidos. En el 'clutch time', la moneda no suele caer de cara y se decanta por el rival. En Turquía se perdieron los dos partidos por un solo punto, contra Olympiacos se jugó un último cuarto para el olvido, y en los dos últimos duelos (Baskonia y Virtus) hubo opciones de forzar la prórroga. En ninguno de estos casos ocurrió.

¿Llegará el Barça a buen nivel físico para el tramo más importante de la temporada? ¿Cuáles son los principales problemas que deben solucionarse? ¿Y tienen realmente solución? La buena noticia de toda esta situación es que los culés tienen la oportunidad de descansar hasta el próximo jueves y trabajar duro los próximos días para revertir una realidad preocupante.