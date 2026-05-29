La sinceridad de Xavi Pascual y una prudencia que esconde muchas cosas

La rueda de prensa en la que Xavi Pascual anunció este jueves que no seguirá la próxima temporada en el banquillo del Barça ha despertado múltiples reacciones. Algunos se creen a pies juntillas las palabras del técnico, otros lo acusan de hipocresía e incluso algunos le critican que haya tomado la decisión tan tarde, con la planificación avanzada de cara al nuevo proyecto.

Por eso, citaremos una anécdota que reafirma la sinceridad del entrenador de Gavà. Buceemos unos meses en el tiempo y remontémonos al pasado 3 de febrero. El Barça recibió al Fenerbahçe con muchas bajas en un duelo especial por la presencia de Sarunas Jasikevicius en el banquillo visitante.

La imagen azulgrana fue muy mala en los tres primeros cuartos, con un 14-29 al final del primero y un doloroso 56-73 a falta de 10 minutos. Lejos de bajar los brazos, el equipo se rebeló contra la situación y estuvo a punto de completar una remontada que habría recordado a la histórica contra el UNICS con aquel reto de Isaiah Canaan a todo el Palau.

Xavi Pascual no seguirá la próxima temporada en el Barça / VALENTÍ ENRICH

Al final, los turcos se llevaron la victoria por 78-82, pero ese cambo de actitud del equipo transformó los pitos en una sonora ovación final de todo el Palau. Tras la rueda de prensa de Xavi Pascual y una media hora de trabajo en una sala anexa, SPORT tuvo la suerte de coincidir con el entrenador justo detrás en un largo pasillo que conduce a la llamada 'Rampa Sur'.

Fue un diálogo breve y muy tenso. SPORT le comentó que se le había visto demasiado afectado en su comparecencia, pese al gran trabajo de sus jugadores en el último cuarto. Y eso sin contar las múltiples bajas. Como un autómata, Xavi Pascual repitió varias veces en catalán: "¿Cómo quieres que esté? ¡Hemos perdido! ¿Cómo quieres que esté, eh? ¡Hemos perdido!".

Esa situación, unida a su rictus facial, habla por sí sola de cómo afectan las derrotas al técnico azulgrana. Ese perfeccionismo le llevó a crear uno de los mejores equipos de la historia de la sección, en competencia tan solo con el de Svetislav Pesic que alzó la primera Euroliga del Barça en 2003 y quizá con el de Aíto García Reneses que lideraban Solozabal, Epi, Jiménez y Audie Norris.

Enric Masip, Rafa Yuste y Sisco Pujol, durante la rueda de prensa / VALENTÍ ENRICH

Xavi Pascual ha preferido ser sincero a optar por la comodidad de seguir viviendo en su casa con un proyecto que no acaba de convencerle. Su "el club y yo no estamos en la misma página" y "no me he sabido adaptar" explica la cláusula de salida que firmó y las diferencias que se ha encontrado en el actual Barça. Lo que calló el de Gavà es la mejor muestra de su agradecimiento al Barça, a la Junta de Laporta y a la dirección deportiva que encabeza (al menos hasta ahora) Juan Carlos Navarro.

Ahora su único objetivo es ganar la Liga Endesa. Entre dientes, el míster destacó que el equipo está al completo por primera vez en mucho tiempo (incluido Laprovittola) y está convencido de que se puede lograr el título tras mucho crujir de dientes. Tendrían que alinearse muchos astros, pero Xavi Pascual apuesta por el Barça. Si no lo creyese, se habría marchado en esta misma rueda de prensa.